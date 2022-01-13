Четверг, 13 Января 2022 17:02

АрмИнфо.В Алматы состоялась церемония завершения миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан. Контингенты Коллективных миротворческих сил ОДКБ прошли торжественным маршем. Перед участниками операции выступил Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

<Миротворческая операция ОДКБ, проведенная на территории Республики Казахстан по просьбе руководства страны, поэтапно завершается. Созданные единогласным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы Организации с честью выполнили поставленные перед ними задачи. Перед Вами в эти дни стояла простая и важная цель: оказать содействие братской стране в обеспечении безопасности, стабильности, защите суверенитета и территориальной целостности. И вы с честью выполнили эту миссию>, - подчеркнул Генсек ОДКБ.

Вместе с тем он констатировал, что миротворческая операция на территории Казахстана стала первым реальным применением Коллективных сил ОДКБ, где военнослужащие своим профессионализмом и слаженными действиями наглядно показали, что наши государства готовы в любых условиях плечом к плечу в едином боевом строю защищать общее пространство безопасности.

<Продемонстрировали, что оборонный потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим. Сегодня благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Казахстан обстановка в стране стабилизировалась. В ходе операции мы получили бесценный опыт тесного взаимодействия миротворческих контингентов государств - членов Организации в противодействии терроризму и деструктивным силам внутри государства>, - отметил Зась.

По его словам, давая оценку деятельности Коллективных миротворческих сил ОДКБ, нельзя не отметить четкие хорошо скоординированные действия военно-транспортной авиации Военно- космических сил Российской Федерации. Самолетами ВКС России практически в безостановочном режиме в район проведения операции было переброшено более 2000 миротворцев и около 250 единиц техники. Было выполнено более 108 самолето-рейсов.

<Для Казахстана была принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная поддержка союзников по ОДКБ, которая была незамедлительно оказана. В считанные часы после принятия Советом коллективной безопасности Решения об оказании помощи первые борты с контингентами Коллективных миротворческих сил уже вылетели в Казахстан.

Вопреки насаждаемым некоторыми нашими недругами негативным оценкам деятельности ОДКБ, наша Организация показала свою востребованность и эффективность, способность действовать быстро, решительно и эффективно, без промедлений, которые, как известно, иногда "смерти подобны">, - сказал Генсек.

При этом Зась подчеркнул, что каждый из союзников внёс свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ, в состав которой вошли и успешно действуют профессионально подготовленные миротворческие контингенты всех без исключения государств - членов Организации. <Ваше мастерство вы годами оттачивали на совместных учениях Коллективных сил ОДКБ, которые проводились с учётом опыта наших миротворцев, полученного в ходе операций по поддержанию мира в различных регионах мира. И результаты

- налицо.

В соответствии с волеизъявлением Казахстанской стороны миротворцы будут в запланированные сроки выведены в свои пункты постоянной дислокации. Главами государств - членов ОДКБ в ходе состоявшейся 10 января с.г. внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ было отмечено, что произошедшие события стали переломным этапом в развитии нашей Организации, которая обрела новые качества как сильный международный институт. ОДКБ - это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств>, - добавил Зась.

В заключении Генсек ОДКБ высказал искренние слова благодарности всем военнослужащим, кто с честью выполнил свой служебный и человеческий долг, долг миротворца! <Особо отличившиеся будут отмечены наградами Совета коллективной безопасности ОДКБ и оборонных ведомств государств - членов Организации. Желаю вам успехов в вашем ратном труде и благополучного возвращения домой>, - подытожил он.