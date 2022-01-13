Четверг, 13 Января 2022 16:58

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 января провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым- Жомартом Токаевым.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, президент Казахстана информировал об урегулировании ситуации в стране. В данном контексте речь зашла о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и процессе вывода войск.

13 января Токаев объявил о начале вывода миротворческих сил из страны. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили "единым фронтом для помощи Казахстану", а само объединение показало свою востребованность и эффективность.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.