Четверг, 13 Января 2022 14:23

АрмИнфо.У здания правительства Армении проходит очередная акция протеста. Собравшиеся у здания кабмина группа граждан, подавляющее большинство которых представитель слабого пола, требуют у властей страны обеспечить безопасность населения, остановить жертвы на границе.

Поводом для очередного выражения протеста стала провокация азербайджанских ВС на армяно-азербайджанской границе, в результате которой на суверенной территории РА погибло 3-е солдат. При этом сама акция была начата в социальной сети, после чего граждане решили поднять свой голос вне виртуального пространства, и выйти со своим протестом и требованиями к правительству страны.

По мнению участников акции, власти не справляются с одной из главных задач государства - а именно обеспечением безопасности, и поэтому должны уйти. Протестующие требуют провести реформирование армии, повысить ее боеспособность и профессионализм, обеспечить военнослужащих необходимым оснащением. При этом собравшиеся призывают ввести новые механизмы и процессы для обеспечения безопасности государства и ее граждан. В этой связи протестующие отметили необходимость привлечения международных миротворцев, международных мониторинговых групп, поскольку наличие русских миротворцев не решает имеющейся проблемы. При этом участники акции указали на отсутствие надлежащей реакции на происходящее от России и ОДКБ.

<Никаких надежд нет, связанных с правительством. Я надеюсь только на мыслящую часть общества. Нет <моего>, <твоего> солдата, нет <твоей>, <моей> родины. Сегодня вторглись в Варденис, завтра могут дойти и до Еревана. Ситуация очень серьезная, мы имеем частично утерянный суверенитет. И в этих условиях единственное, что нужно - это чтобы общественность проснулась>, - отметила одна из участниц акции протеста.

Напомним, что противник 11 января в течение дня и до позднего вечера

подвергал обстрелу армянские позиции в Гегаркуникской области РА.

Вражеские силы использовали, в том числе артиллерию и ударные БПЛА.

Напомним также, что ВС Азербайджана с 13 мая прошлого года незаконно вторглись и находятся на суверенной территории РА, в том числе на этом участке границы в Гегаркуникской области