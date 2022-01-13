Четверг, 13 Января 2022 13:12

АрмИнфо.Правительство Армении 13 января в необсуждаемом отправило в отставку действующего главу Арагацотнской области Размика Петросяна и назначило на эту должность экс-депутата правящей фракции Сергея Мовсисяна.

Размик Петросян, в прошлом командир отряда "Апаран", был назначен на пост вице- губернатора Арагацотнской области 30 октября 2020 года. 28 октября 2021 года он возглавил регион. Бывший губернатор области, член партии власти "Гражданский договор" Давид Геворкян, назначенный на эту должность 16 октября 2018 года, подал в отставку днем ранее - 27 октября.

Сергей Левикович Мовсисян родился 23 сентября 1989 года в селе Парби Арагацотнской области. В 2010 году окончил факультет радиофизики ЕГУ, в 2013г. - магистратуру того же факультета ЕГУ (учебный центр "Синопсис Армения"). Радиофизик. Участвовал в 12- х летних курсах международной экономической школы Донецка (2008г.). В 2010-2018гг. - занимался предпринимательской деятельностью. В 2013-2017гг. - статистик Арагацотнского областного агентства Национальной статистической службы РА (НСС). С 2008г. - член Совета молодежной общественной организации "Патриот". 9 декабря 2018 года избран депутатом НС по избирательному округу N 7 территориального избирательного списка блока партий "Мой шаг". На внеочередных выборах 20 июня 2021 года был переизбран в парламент страны. 4 января подал председателю НС заявления о сложении депутатского мандата.