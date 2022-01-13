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АрмИнфо.Правительство Армении 13 января в необсуждаемом отправило в отставку действующего главу Арагацотнской области Размика Петросяна и назначило на эту должность экс-депутата правящей фракции Сергея Мовсисяна.
Размик Петросян, в прошлом командир отряда "Апаран", был назначен на пост вице- губернатора Арагацотнской области 30 октября 2020 года. 28 октября 2021 года он возглавил регион. Бывший губернатор области, член партии власти "Гражданский договор" Давид Геворкян, назначенный на эту должность 16 октября 2018 года, подал в отставку днем ранее - 27 октября.
Сергей Левикович Мовсисян родился 23 сентября 1989 года в селе Парби Арагацотнской области. В 2010 году окончил факультет радиофизики ЕГУ, в 2013г. - магистратуру того же факультета ЕГУ (учебный центр "Синопсис Армения"). Радиофизик. Участвовал в 12- х летних курсах международной экономической школы Донецка (2008г.). В 2010-2018гг. - занимался предпринимательской деятельностью. В 2013-2017гг. - статистик Арагацотнского областного агентства Национальной статистической службы РА (НСС). С 2008г. - член Совета молодежной общественной организации "Патриот". 9 декабря 2018 года избран депутатом НС по избирательному округу N 7 территориального избирательного списка блока партий "Мой шаг". На внеочередных выборах 20 июня 2021 года был переизбран в парламент страны. 4 января подал председателю НС заявления о сложении депутатского мандата.
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|С 15 января по 15 апреля 2022 года МО проведет очередные трехмесячные тренировочные сборы резервистов
|В Армении наблюдается тенденция ускорения темпов распространения коронавируса
|Экс-депутат правящей фракции назначен губернатором Арагацотнской области Армении
|На посту губернатора Араратской области Армении сын сменил отца
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|Оппозиционер: Поводом для срочной встречи Ильхама Алиева со СМИ стали события в Казахстане
|Секретариат ОДКБ направил членам СКБ проект Решения о завершении миротворческой операции в Казахстане
|Андраник Ованнисян избран вице-президентом Совета ООН по правам человека
|Азербайджан намерен возвратить Армении новую группу военнопленных - правозащитница
|13 января состоится внеочередное заседание СМ обороны ОДКБ
|Министр обороны Азербайджана повел встречу с новым командующим миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян назначил брата Микаэла Минасяна заместителем министра юстиции
|Клиенты Банка ВТБ Армения смогут снимать пенсионные зачисления с карты без комиссии
|В Армении предлагают ограничить рекламу интернет-игр с выигрышем, а также лотерей и тотализаторов
|Тойво Клаар: Глубоко обеспокоен сообщениями о новых инцидентах и жертвах на границе Армении и Азербайджана
|Путин и Пашинян по телефону обсудили Карабах и миссию ОДКБ в Казахстане
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|Турция выразила поддержку Азербайджану на фоне эскалации на передовой
|Следствие инициирует сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков
|За сутки в Армении подтвердилось 289 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 83 человека
|В Армении раскрыта скрытая финансовая пирамида
|Аналитики МГИМО не исключают попыток в текущем году подрыва достоверности российских силовых гарантий, в том числе и в Карабахе
|ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы и вступить в содержательный диалог для урегулирования карабахского конфликта
|Офис Омбудсмена Армении разбирается в обстоятельствах увольнения 80 сотрудников Норкского инфекционного центра
|Омбудсмен РА: Власти Азербайджана несут ответственность за убийство военнослужащих Республики Армения
|Ереван: Провокация азербайджанских ВС - еще одно проявление непрекращающихся посягательств Азербайджана на территориальную целостность Армении
|В Минобороны Армении сообщили о гибели трех военнослужащих в результате провокации противника 11 января в Гегаркунике
|В результате провокации ВС Азербайджана погибло 2 военнослужащих
|У миротворцев в Карабахе новый командующий
|Арарат Мирзоян и замгоссекретаря США придали важность мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В Ереване состоялась презентация «Проекта Гагарин»
|Состоялась встреча Mинистров иностранных дел Oрганизации тюркских государств
|Главы МИД Тюркских государств поддержали меры властей Казахстана по нормализации ситуации
|ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций в направлении восточной части армяно-азербайджанской границы
|Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего в результате провокации противника
|Иран снова открывает сухопутные границы с соседними странами
|Миграционная служба Армении назвала государства, откуда в прошлом году было больше всего запросов на реадмиссию граждан РА
|Прогноз: Переговоры между РФ и США продолжатся на следующих этапах
|Омбудсмен Армении прокомментировал инцидент с автомобилем гражданского лиц на дороге Степанакерт-Горис
|Прогноз: Турция может попытаться увеличить влияние на Южном Кавказе
|Замминистра обороны РА о ситуации на границах республики, отправке армянских ВС в Казахстан и кадровых погромах в МО
|Шойгу: Миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки в Казахстане
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов с прицепами
|Из жизни ушел глава Европарламента Давид Сассоли
|Читать больше
|Прогноз: Недруги Армении обязательно используют "казахское решение" с целью низвести до нуля ее международные позиции
|Прогноз: Пашинян вполне способен удалить Армению с Запада
|Востоковед: События в Казахстане, Армении и других точках бывшего СССР - часть единой мозаики
|Прогноз: Процессы в Казахстане, в Украине и на границе с Азербайджаном продолжатся
|Аналитики МГИМО не исключают попыток в текущем году подрыва достоверности российских силовых гарантий, в том числе и в Карабахе
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