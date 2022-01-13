Четверг, 13 Января 2022 13:09

АрмИнфо.Всё то, что российские вооружённые силы демонстрируют, не только напрягает внешних противников, но и предотвращает большую войну против России, которая иначе давно бы уже была. Такого мнения придерживается российский учёный-востоковед и экономист, президент научного центра <Институт Ближнего Востока> Евгений Сатановский.

По его словам, хочется быть оптимистом, да не получается никак. <Та же операция ОДКБ в Казахстане. Армии - пять с плюсом. Как, впрочем, и всегда в последние годы. Хоть с Крымом, хоть в Сирии, хоть в Карабахе. Всё то, что российские вооружённые силы демонстрируют, не только напрягает внешних противников, но и предотвращает большую войну против России, которая иначе давно бы уже была. Отчего не слишком ясно, чего ради наша пятая колонна так в отношении действий военных активничает, всячески их угрызая и чморя. Войны им ядерной на свою и окружающих головы, что ли, сильно хочется? Или заговорённые они - все сгорят и обратятся в прах и пепел, а они так и останутся стоять, вещая про своё, с нимбами, крыльями и в белых одеждах, аки ангелы Г-дни. Не останутся, ведь. Никаких шансов>, - отметил эксперт.

При этом политолог раскритиковал поведение определенных кругов внутри России, которые в штыки восприняли действия российских властей. <С учётом особенностей нашей собственной истории, нехорошо, конечно, так сограждан своих называть, но иначе автор скопление это воспитанных, образованных и вполне культурных людей, которые при любом проявлении со стороны государства чего-то нормального, дружно сбиваются в громко жужжащий кусючий пчелиный рой, пытающийся призвать народ к топору, осудить имперские рецидивы злочинной влады и поведать серой и малосведущей общественности очередной набор рецептов, как с ними бороться, при всём желании назвать не может. Не обзывать же их всех, от Амнуэля и Гозмана до Боннэр и Смирнова, тестя Чубайсова, в очередной раз безответственными и опасными для страны и всего её населения идиотами>, - вопрошал он.

<При этом впечатление от происходящего в Казахстане у автора ой, какое смешанное. Ну, не свергли там Токаева - по крайней мере, пока. И резни большой не произошло - тоже, пока. Россия и её союзники по ОДКБ - молодцы, НАТО и Турция в дураках, экстремисты власть не захватили, беженцы из Казахстана к нам потоком не пошли... По крайней мере, ПОКА не пошли. Там всё, насколько можно судить, только начинается. Очень уж в стране всё запущено оказалось, несмотря на благостную картину, которая представала ещё недавно перед глазами сторонних наблюдателей, в том числе автора, который не слишком верил в те инвективы в адрес Назарбаева, его родни и ближнего круга, которые до него иногда из Казахстана доносились. Оказалось, зря не верил. Вот сейчас нарыв этот прорвало, и оттуда такое попёрло...>, - продолжил политолог.

При этом эксперт по Ближнему Востоку назвал очень любопытным то, что миротворцев ОДКБ так и не подпустили близко к секретным военным лабораториям, <где американцы какую-то неприятную кашу варили - то ли на предмет будущей биологической, то ли химической войны>.

<В стране погромщики и террористы на улицах городов командуют, в верхах КНБ измена, о чём Токаев говорит открыто, идёт борьба за власть, которая ещё совсем непонятно, чем закончится, а объекты повышенной опасности нам взять под охрану не дают и что там творится, неизвестно никому. Впрочем, может быть, оттого и не дали взять их под охрану, чтобы лишняя информация не попала в руки союзников по ОДКБ. Спасли Токаева, и ладно. Всем спасибо, все свободны. А может и хуже: утекло оттуда под прикрытием событий что-то к тем же исламистам. Давно они к биологическому и химическому оружию тянулись. Ну, тогда мы это скоро увидим...>, - подытожил Сатановский.