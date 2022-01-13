Четверг, 13 Января 2022 11:54

АрмИнфо. Ректор Российско-Армянского Университета, экс-премьер-министр Армении Армен Дарбинян сделал запись на своей страничке в Facebook, в которой предупредил о своей возможной отставке, связанной с беспрецедентным давлением определенных кругов в РФ и в самой Армении с целью его смещения с должности.

Он также предупредил, что для решения этой задачи, Генпрокуратура Армении с подачи российских коллег, по его информации, готовит совершенно надуманное и ничем не обоснованное уголовное дело о якобы неверно проведенных конкурсах и нарушениях регламентов.

«Эти «умные люди» не понимают, что играют с огнем. Если даже все прокуратуры мира объединятся, коррупцию они не смогут пришить ни мне, ни университету. Это знают все, это подтвердят тысячи выпускников нашего вуза и каждый его студент», - заметил Дарбинян.

Реальной же причиной давления на него Дарбинян считает то, что некоторые российские круги, похоже, не могут простить ему достойной позиции в связи с азербайджанской агрессией 2020 года. «В самую горячую фазу войны, при катастрофических национальных потерях, я публично выступал против Дмитрия Медведева, Дмитрия Пескова, намекая, что Армения, армянский народ, ждет от России союзнического подхода, а не просто роли посредника. Возможно, эти публикации были слишком эмоциональны, не учитывали текущие геополитические события. Но они были искренними, основанными на непоколебимой вере в армяно-российские братские отношения и их непререкаемость. Мне не простили и открытое письмо Маргарите Симоньян, в котором я требовал от нее проявить уважение к политическому выбору армянского народа. И эти круги, явно действующие против интересов как России, так и армяно-российского сотрудничества, вот уже почти два года не жалеют сил для того, чтобы опорочить мою репутацию и высокую репутацию Армяно-Российского университета», подчеркнул ректор РАУ.

В этой связи он добавил, что в рядах как прежних, так и нынешних властей Армении есть силы и деятели, которые с радостью присоединились к этому процессу. В частности, благодаря их усилиям, еще во время президентства Сержа Саргсяна, была раскручена абсурдная по своей сути тема о якобы «прозападности» университета: «Университет, восходящий к лучшим армяно-российским образовательным традициям, оказал огромное положительное влияние на нашу систему образования, являясь исключительным образцом академической свободы, поднимая престиж российского образования в нашей стране, и нет никаких оснований обвинять нас в «недостаточной русскости».

Дарбинян с сожалением отметил, что упомянутым кругам удалось ввести в заблуждение министра иностранных дел России Лаврова (материалы о деталях встречи последнего с парламентской делегацией РА получили широкое распространение в нашем информационном поле). «Год назад Была предпринята и неудачная атака СНБ на меня, которая относится к той же серии. И вот новая атака из Генпрокуратуры», - написал Дарбинян. Он проинформировал, что с целью усугубления ситуации, было принято решение передать расследование в антикоррупционный орган. «Дело» полностью заказное и надуманное. Цель у них одна. добиться моей отставки или увольнения любой ценой. Моя же цель одна. Всемерно защищать репутацию университета и свое доброе имя», - подчеркнул Дарбинян.

Дарбинян отметил о своей возможной отставке, потому что в условиях недальновидного и вредоносного поведения представителей учредителей университета, невозможно обеспечить дальнейшее его победоносное движение вперед: РАУ входит в число лучших вузов региона – на 200 пунктов опережая в международных рейтингах тот же Бакинский государственный университет. «Однако я уйду в отставку только после закрытия этого фальшивого дела и получения извинений. И после отставки я удвою свои усилия для защиты суверенитета нашего государства и восстановления заветного достоинства армянского народа», - заявил Дарбинян.