|Министры обороны ОДКБ обсудили результаты миротворческой операции в Казахстане
|Прогноз: Недруги Армении обязательно используют "казахское решение" с целью низвести до нуля ее международные позиции
|Прогноз: Пашинян вполне способен удалить Армению с Запада
|Востоковед: События в Казахстане, Армении и других точках бывшего СССР - часть единой мозаики
|Ромелла Абовян: Не думаю, что количество посещений культурных мероприятий сократиться ввиду ограничений Минздрава
|Эрдоган на встрече с послами ЕС коснулся отношений с Арменией
|В Армии обороны Арцаха подытожили прошедший год и наметили задачи на этот год
|В Госдепе США отреагировали на последнюю эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|Генсек ОДКБ: В соответствии с волеизъявлением Казахстанской стороны миротворцы будут в запланированные сроки выведены в свои пункты постоянной дислокации
|Правительство Армении расширяет финансирование на репродуктивные вспомогательные технологии родителям погибших военных
|Польское председательство в ОБСЕ выразило обеспокоенность в связи со столкновениями вдоль армяно-азербайджанской границы
|Акция протеста у правительства: Граждане требуют у властей обеспечить безопасность либо уйти
|Пашинян настаивает на продвижении повестки открытия эры мирного развития для Армении и региона
|С 15 января по 15 апреля 2022 года МО проведет очередные трехмесячные тренировочные сборы резервистов
|В Армении наблюдается тенденция ускорения темпов распространения коронавируса
|Экс-депутат правящей фракции назначен губернатором Арагацотнской области Армении
|На посту губернатора Араратской области Армении сын сменил отца
|Прогноз: Процессы в Казахстане, в Украине и на границе с Азербайджаном продолжатся
|Политолог: Демонстрируемое российские вооружёнными силами, не только напрягает внешних противников, но и предотвращает большую войну против России
|Ректор РАУ предупредил о сильном давлении определенных кругов с целью его смещения с должности
|Оппозиционер: Поводом для срочной встречи Ильхама Алиева со СМИ стали события в Казахстане
|Секретариат ОДКБ направил членам СКБ проект Решения о завершении миротворческой операции в Казахстане
|Андраник Ованнисян избран вице-президентом Совета ООН по правам человека
|Азербайджан намерен возвратить Армении новую группу военнопленных - правозащитница
|13 января состоится внеочередное заседание СМ обороны ОДКБ
|Министр обороны Азербайджана повел встречу с новым командующим миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян назначил брата Микаэла Минасяна заместителем министра юстиции
|Клиенты Банка ВТБ Армения смогут снимать пенсионные зачисления с карты без комиссии
|В Армении предлагают ограничить рекламу интернет-игр с выигрышем, а также лотерей и тотализаторов
|Тойво Клаар: Глубоко обеспокоен сообщениями о новых инцидентах и жертвах на границе Армении и Азербайджана
|Путин и Пашинян по телефону обсудили Карабах и миссию ОДКБ в Казахстане
|Мнение: Алиев своей победой должен Турции, Израилю, Пакистану и долги придется отдавать не деньгами
|Турция выразила поддержку Азербайджану на фоне эскалации на передовой
|Следствие инициирует сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков
|За сутки в Армении подтвердилось 289 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 83 человека
|В Армении раскрыта скрытая финансовая пирамида
|Аналитики МГИМО не исключают попыток в текущем году подрыва достоверности российских силовых гарантий, в том числе и в Карабахе
|ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы и вступить в содержательный диалог для урегулирования карабахского конфликта
|Офис Омбудсмена Армении разбирается в обстоятельствах увольнения 80 сотрудников Норкского инфекционного центра
|Омбудсмен РА: Власти Азербайджана несут ответственность за убийство военнослужащих Республики Армения
|Ереван: Провокация азербайджанских ВС - еще одно проявление непрекращающихся посягательств Азербайджана на территориальную целостность Армении
|В Минобороны Армении сообщили о гибели трех военнослужащих в результате провокации противника 11 января в Гегаркунике
|В результате провокации ВС Азербайджана погибло 2 военнослужащих
|У миротворцев в Карабахе новый командующий
|Арарат Мирзоян и замгоссекретаря США придали важность мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В Ереване состоялась презентация «Проекта Гагарин»
|Состоялась встреча Mинистров иностранных дел Oрганизации тюркских государств
|Главы МИД Тюркских государств поддержали меры властей Казахстана по нормализации ситуации
|ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций в направлении восточной части армяно-азербайджанской границы
|Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего в результате провокации противника
|Иран снова открывает сухопутные границы с соседними странами
|Миграционная служба Армении назвала государства, откуда в прошлом году было больше всего запросов на реадмиссию граждан РА
|Прогноз: Переговоры между РФ и США продолжатся на следующих этапах
|Омбудсмен Армении прокомментировал инцидент с автомобилем гражданского лиц на дороге Степанакерт-Горис
|Прогноз: Турция может попытаться увеличить влияние на Южном Кавказе
|Замминистра обороны РА о ситуации на границах республики, отправке армянских ВС в Казахстан и кадровых погромах в МО
|Шойгу: Миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки в Казахстане
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов с прицепами
|Из жизни ушел глава Европарламента Давид Сассоли
|Читать больше
АрмИнфо. Постоянный представитель Армении при ООН Андраник Ованнисян избран вице-президентом Совета ООН по правам человека в 2022 году.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, он избран на этот пост сроком на один год. В этом качестве посол Армении вместе со своими коллегами из Бюро СПЧ будет заниматься процедурными и организационными вопросами, в том числе председательствовать на заседаниях СПЧ.
В 2022 году Совет будет возглавлять Аргентина. Другими тремя вице-президентами Совета ООН по правам человека являются представители Германии, Узбекистана и Ливии.
Совет ООН по правам человека является межправительственным органом, состоящим из 47 государств-членов, отвечающих за поощрение и защиту прав человека. Это первый срок Армении в СПЧ на трехлетний период 2020-2022 гг.
|Министры обороны ОДКБ обсудили результаты миротворческой операции в Казахстане
|Прогноз: Недруги Армении обязательно используют "казахское решение" с целью низвести до нуля ее международные позиции
|Прогноз: Пашинян вполне способен удалить Армению с Запада
|Востоковед: События в Казахстане, Армении и других точках бывшего СССР - часть единой мозаики
|Ромелла Абовян: Не думаю, что количество посещений культурных мероприятий сократиться ввиду ограничений Минздрава
|Эрдоган на встрече с послами ЕС коснулся отношений с Арменией
|В Армии обороны Арцаха подытожили прошедший год и наметили задачи на этот год
|В Госдепе США отреагировали на последнюю эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|Генсек ОДКБ: В соответствии с волеизъявлением Казахстанской стороны миротворцы будут в запланированные сроки выведены в свои пункты постоянной дислокации
|Правительство Армении расширяет финансирование на репродуктивные вспомогательные технологии родителям погибших военных
|Польское председательство в ОБСЕ выразило обеспокоенность в связи со столкновениями вдоль армяно-азербайджанской границы
|Акция протеста у правительства: Граждане требуют у властей обеспечить безопасность либо уйти
|Пашинян настаивает на продвижении повестки открытия эры мирного развития для Армении и региона
|С 15 января по 15 апреля 2022 года МО проведет очередные трехмесячные тренировочные сборы резервистов
|В Армении наблюдается тенденция ускорения темпов распространения коронавируса
|Экс-депутат правящей фракции назначен губернатором Арагацотнской области Армении
|На посту губернатора Араратской области Армении сын сменил отца
|Прогноз: Процессы в Казахстане, в Украине и на границе с Азербайджаном продолжатся
|Политолог: Демонстрируемое российские вооружёнными силами, не только напрягает внешних противников, но и предотвращает большую войну против России
|Ректор РАУ предупредил о сильном давлении определенных кругов с целью его смещения с должности
|Оппозиционер: Поводом для срочной встречи Ильхама Алиева со СМИ стали события в Казахстане
|Секретариат ОДКБ направил членам СКБ проект Решения о завершении миротворческой операции в Казахстане
|Андраник Ованнисян избран вице-президентом Совета ООН по правам человека
|Азербайджан намерен возвратить Армении новую группу военнопленных - правозащитница
|13 января состоится внеочередное заседание СМ обороны ОДКБ
|Министр обороны Азербайджана повел встречу с новым командующим миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян назначил брата Микаэла Минасяна заместителем министра юстиции
|Клиенты Банка ВТБ Армения смогут снимать пенсионные зачисления с карты без комиссии
|В Армении предлагают ограничить рекламу интернет-игр с выигрышем, а также лотерей и тотализаторов
|Тойво Клаар: Глубоко обеспокоен сообщениями о новых инцидентах и жертвах на границе Армении и Азербайджана
|Путин и Пашинян по телефону обсудили Карабах и миссию ОДКБ в Казахстане
|Мнение: Алиев своей победой должен Турции, Израилю, Пакистану и долги придется отдавать не деньгами
|Турция выразила поддержку Азербайджану на фоне эскалации на передовой
|Следствие инициирует сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков
|За сутки в Армении подтвердилось 289 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 83 человека
|В Армении раскрыта скрытая финансовая пирамида
|Аналитики МГИМО не исключают попыток в текущем году подрыва достоверности российских силовых гарантий, в том числе и в Карабахе
|ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы и вступить в содержательный диалог для урегулирования карабахского конфликта
|Офис Омбудсмена Армении разбирается в обстоятельствах увольнения 80 сотрудников Норкского инфекционного центра
|Омбудсмен РА: Власти Азербайджана несут ответственность за убийство военнослужащих Республики Армения
|Ереван: Провокация азербайджанских ВС - еще одно проявление непрекращающихся посягательств Азербайджана на территориальную целостность Армении
|В Минобороны Армении сообщили о гибели трех военнослужащих в результате провокации противника 11 января в Гегаркунике
|В результате провокации ВС Азербайджана погибло 2 военнослужащих
|У миротворцев в Карабахе новый командующий
|Арарат Мирзоян и замгоссекретаря США придали важность мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В Ереване состоялась презентация «Проекта Гагарин»
|Состоялась встреча Mинистров иностранных дел Oрганизации тюркских государств
|Главы МИД Тюркских государств поддержали меры властей Казахстана по нормализации ситуации
|ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций в направлении восточной части армяно-азербайджанской границы
|Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего в результате провокации противника
|Иран снова открывает сухопутные границы с соседними странами
|Миграционная служба Армении назвала государства, откуда в прошлом году было больше всего запросов на реадмиссию граждан РА
|Прогноз: Переговоры между РФ и США продолжатся на следующих этапах
|Омбудсмен Армении прокомментировал инцидент с автомобилем гражданского лиц на дороге Степанакерт-Горис
|Прогноз: Турция может попытаться увеличить влияние на Южном Кавказе
|Замминистра обороны РА о ситуации на границах республики, отправке армянских ВС в Казахстан и кадровых погромах в МО
|Шойгу: Миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки в Казахстане
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов с прицепами
|Из жизни ушел глава Европарламента Давид Сассоли
|Читать больше
|Прогноз: Недруги Армении обязательно используют "казахское решение" с целью низвести до нуля ее международные позиции
|Прогноз: Пашинян вполне способен удалить Армению с Запада
|Востоковед: События в Казахстане, Армении и других точках бывшего СССР - часть единой мозаики
|Прогноз: Процессы в Казахстане, в Украине и на границе с Азербайджаном продолжатся
|Аналитики МГИМО не исключают попыток в текущем году подрыва достоверности российских силовых гарантий, в том числе и в Карабахе
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности