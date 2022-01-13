Четверг, 13 Января 2022 10:34

АрмИнфо. Постоянный представитель Армении при ООН Андраник Ованнисян избран вице-президентом Совета ООН по правам человека в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, он избран на этот пост сроком на один год. В этом качестве посол Армении вместе со своими коллегами из Бюро СПЧ будет заниматься процедурными и организационными вопросами, в том числе председательствовать на заседаниях СПЧ.

В 2022 году Совет будет возглавлять Аргентина. Другими тремя вице-президентами Совета ООН по правам человека являются представители Германии, Узбекистана и Ливии.

Совет ООН по правам человека является межправительственным органом, состоящим из 47 государств-членов, отвечающих за поощрение и защиту прав человека. Это первый срок Армении в СПЧ на трехлетний период 2020-2022 гг.