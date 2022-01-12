Среда, 12 Января 2022 17:11

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 здание бывшего Министерства энергетики (односторонне), здание Министерства иностранных дел (односторонне), здание Министерства территориального управления (односторонне), компания “Меллатбанк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), “Солекомбинат”, филиал компании “Юком”, ЗАО “Веон Армения”, ЗАО "Еркахлуйс”, ЗАО “Айбизнесбанк”, Республиканский центр по профилактике “СПИД”-а, школа № 104, школа слабовидящих детей, здание общежития колледжа N 11, корпус здания Министерства по чрезвычайным ситуациям, здание финансового техникума, школа-интернат в Аване; жилые дома 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 30, 32, 34, 36, 36/1, 44 на улице Ачаряна, прилегающие собственные дома и абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 45 на улице кАраханяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 улица Ленинградяна, квартал “Ной”, улицы Х.Хачатряна, Асмика, Вштуни, Акобяна, Шинарарнери, жилой дом 11/1 на улице Церенца, улицы Дживани, Шаумяна 8, 10, 1-ый, 2-ой переулки Церенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 33/2, 59/1 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-18, 15/4 на улице Бусабанакан, собственные дома 3-20 на улице Герцена, собственные дома на 1-ой улице Эминеску, собственные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, собственные дома 6-21, 55/1, 57 на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 72, 72/2, 72/9, 106/1-171; 126-128/2 на улице Саркавага, собственные дома 62-66 на 3-ем тупике Саркавага, 26-30 на 4-ом переулке, 3-126 на 5-ом переулке, 1-21 на 6-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 29/3, 34А на Тбилисском шоссе, жилые дома 6, 89/4, 95, 35/20–45/12 и собственные дома 35/5–37/54 на улице Ачаряна, собственные дома 63, 65, 85/2, 99/1, 99/2, 35/44, 61/9 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 55/5–188/17 на улице Царав Ахбюра, жилые дома 55/3–55/34 на улице Царав Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 49/2–135/8 на улице Царав Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Раздана, Одессы, Патканяна, Мадояна, собственные дома на улицах Тимирязева, Попова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 23 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улицы Араратян, Пушкина, Касяна в городе Веди;

10:30-14:30 частично село Айгестан;

10:30-16:00 частично село Востан;

12:00-16:00 села Дитак и Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж;

12:00-14:00 село Ариндж и прилегающие общественные абоненты полностью;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։00 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “ВЕОН Армения”, “Юком”.