Среда, 12 Января 2022 16:05

АрмИнфо.Согласно новым постановлениям Правительства РА, с 1-ого января 2022г. во всех городах Армении гражданам, находящимся в возрасте до 75 лет и не имеющим инвалидность 1 или 2 группы, пенсия выплачивается только безналичным способом.

Оформив карту Visa Classic или Mastercard Standard в Банке ВТБ (Армения), клиенты пенсионного возраста будут иметь доступ к своим средствам в режиме 24/7, обналичивая пенсию с нулевой комиссией посредством широкой сети банкоматов - 206 банкоматов, расположенных по всей территории РА.

Обслуживая более 35% клиентов пенсионного возраста страны, Банк ВТБ (Армения), обеспечивает максимально комфортный сервис своим клиентам и осуществляет выплату пенсий за счет собственных ресурсов до 2-ого рабочего дня каждого месяца. В преддверии новогодних праздников пенсия выплачивается 31-го декабря.

Банк ВТБ (Армения) клиентам пенсионного возраста предлагает оформить специальный вклад - «Социальный», с минимальной суммой от 10 тыс. драмов РА, на срок - от 60-365 дней, годовая процентная ставка - от 4.75% до 7.6% (годовая доходность 4.76% - 7.58%).

Для получения пенсии по карте Банка ВТБ (Армения) клиенту необходимо подать заявку в ближайшем территориальном подразделении Единой социальной службы, предъявив документ, удостоверяющий личность и номерной знак общественных услуг.

Далее Банк на основании данных, полученных со стороны Единой социальной службы, открывает карточный счет, без необходимости посещения клиента в филиал, и уже с последующего месяца клиент получает пенсию на карту.

По желанию клиента Банк предоставляет также пенсионную карту, по которой клиент может обналичивать пенсию ни только на территории Армении, но и за рубежом.

Подробную информацию о пенсионных картах Банка ВТБ (Армения) можно получить на сайте по ссылке https://www.vtb.am/ru/accounts-and-payments/schet-sotsialnogo-obespecheniia, посетив филиалы Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.