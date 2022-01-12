Среда, 12 Января 2022 15:06

АрмИнфо.Инициатива правительства, направленная на обеспечение единой политики в сфере игорного бизнеса и установление равных конкурентных условий и требований, обсуждалась в первом чтении на заседании Постоянной комиссии по экономическим вопросам НС Армении 12 января.

Предлагаемые поправки предусматривают регулировки в сфере рекламы интернет-игр с выигрышем, а также лотерей, тотализаторов привести в соответствии с ограничениями на рекламу казино и азартных игр.

Как заявил основной докладчик замминистра финансов Армении Армен Айрапетян, реклама будет разрешена только в гостиницах категории "4 звезды" и выше, на пограничных пунктах и на фасадах зданий, осуществляющих подобную деятельность. Реклама будет запрещена в других местах. По словам Армена Айрапетяна, такие ограничения действуют во многих странах: Латвии, Эстонии, Чехии, Грузии и др.