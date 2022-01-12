Среда, 12 Января 2022 13:33

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщили АПА в Министерстве обороны АР, Акар выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего и отметил, что Вооруженные силы Турции находятся рядом с Азербайджаном в борьбе за справедливость.

Отметим, что накануне противник подверг обстрелу армянские боевые позиции в направлении Гегаркуника, в том числе из артиллерии и БПЛА. Согласно МО РА, в результате этих действий противника погибли трое армянских военнослужащих, еще двое получили ранения. Меж тем, согласно СМИ, число раненных достигло 6 человек.

Азербайджан подтвердил гибель одного своего военнослужащего. Стоит заметить, что с мая 2021 года противник вторгся на территорию РА в Гегаркунике и в Сюнике, закрепился там и периодически предпринимает различные провокации.