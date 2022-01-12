Среда, 12 Января 2022 13:30

АрмИнфо.Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности (ст. 128, ч. 1 ст. 123, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь).



В ходе расследования уголовного дела военнослужащий Вооруженных Сил Республики Польша – Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша. Кроме того, он неоднократно являлся свидетелем таких преступлений. Среди убитых были беженцы, следовавшие через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров, оказывавших помощь иностранцам. Со слов военнослужащего ему известно об убийстве более 240 человек. Тела погибших польские силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах. Кроме того, об участии в совершении казней ему рассказывали сослуживцы.



Исходя из полученных сведений и для установления объективных доказательств в Министерство иностранных дел направлена просьба об информировании по дипломатическим каналам о произошедшем соответствующие международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана. Следственный комитет Беларуси инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности в Германию.



Следователями будет дана принципиальная правовая оценка всем преступным действиям польских силовиков.



Кроме того, напоминаем, что в Следственном комитете работает специальная «горяча линия», предназначенная для приема сообщений о преступлениях против безопасности человечества.