Среда, 12 Января 2022 12:33

АрмИнфо.Следственный комитет Армении сообщает о раскрытии финансовой пирамиды, основанной в 2013 году на территории Исламской Республики Иран и зарегистрированной под названием Vodanet British LTD в Соединённом Королевстве. Пирамида действовала на территории Республики Армения с 2016 года по преступному сговору ряда граждан ИРИ, СК и РА.

Согласно информации пресс-службы следственного органа, по фактическим данным, полученным в рамках уголовного дела, члены преступной группы, выступающие под названием VODA, создавали запрещенную законом систему с привлечением новых членов и активов. В итоге, под предлогом предоставления возможности получения выгоды с помощью участия в бизнес-тренингах, организованных "международной авторитетной компанией", многих граждан вербовали, побуждая их регистрироваться на сетевых площадках voda.net и vodanet.io и выплачивать, якобы, членские взносы в размере от 450 до 21 тыс. долларов США, которые были представлены в качестве гарантированных инвестиций в обмен на разрешение осуществлять деятельность в составе компании.

Деятельность Vodanet British LTD была приостановлена в июне 2018 года в результате уголовного преследования правоохранительных органов Исламской Республики Иран. Деятельность сайтов voda.net и vodanet.io также была приостановлена. Впоследствии несколько членов группы реорганизовались и зарегистрировали компанию в Канаде под названием Onyxum, запустив одноименный сайт onyxum.com и перегруппировав основных координаторов преступной группы, действующей под названием Vodanet British LTD, продолжили свою преступную деятельность в Армении по уже разработанной схеме с усовершенствованной методологией. Для достижения этой цели были созданы одноименные офисы в Ереване и в регионах РА, где под предлогом поэтапного обучения было завербовано множество граждан, которым, как казалось, предоставлена возможность осуществить выгодные покупки и продажи турпакетов.

Согласно СК, на основании достаточных доказательств 11 координаторам VODA и Onyxum предъявлены обвинения. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, принимаются необходимые меры для выяснения полного круга лиц, причастных к механизму совершения преступления, и привлечения их к уголовной ответственности.

Следственный комитет РА призывает граждан воздержаться от использования услуг, предоставляемых сайтом Onyxum.com, офисами одноименной компании и других компаний, предоставляющих аналогичные услуги, так как велика вероятность того, что в результате лицо может стать жертвой преступления.