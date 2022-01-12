Среда, 12 Января 2022 12:31

АрмИнфо. Начавшиеся переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности обозначили главную интригу наступившего года: ближайшее будущее покажет, насколько успешной является тактика Москвы по перехвату инициативы в отношениях с Западом. Об этом говорится в представленном во вторник ТАСС докладе коллектива авторов МГИМО "Международные угрозы 2022. Перехват инициативы".

По мнению экспертов, с первых дней наиболее подходящим для описания 2022 года является слово "отрезвление". Так, кризис в Казахстане четко продемонстрировал соседним странам, что Россия является главным поставщиком безопасности на постсоветском пространстве, а ее роль в этом отношении будет только расти. "События на Украине, в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Казахстане убедительно свидетельствуют, что отношения с Российской Федерацией являются - вне зависимости от политических модальностей - ключевым фактором стабильности", - указывается в докладе.

На западном направлении отрезвление произошло после того, как Москва жестко заявила о своих красных линиях для НАТО, пригрозив созданием военных контр-угроз. Как отмечают авторы доклада, это заставило США и их союзников переосмыслить риски столкновения с РФ и обратить внимание на российские дипломатические предложения. Однако вокруг переговоров по гарантиям безопасности складывается непростая ситуация.

"Велика вероятность, что США и их союзники будут стремиться вовлечь Россию в тягучий переговорный процесс, который не даст необходимых результатов и потому не устроит Москву. В этом случае вероятность обещанного "военного и военно-технического ответа" России становится выше. В случае если американское руководство будет готово дать гарантии неразвертывания на Украине своей военной инфраструктуры, переговорная дистанция может оказаться длиннее, а риск военных действий ниже. Однако и это вряд ли снимет с повестки дня требования Москвы", - прогнозируют аналитики.

В разрезе отношений РФ и США

Эксперты указывают, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в прошлом году придали импульс российско-американскому диалогу в ряде сфер. В частности, были запущены консультации по стратегической стабильности и информационной безопасности, активизировалось взаимодействие между правоохранительными органами двух стран в сфере кибербезопасности. В то же время никакого продвижения не наблюдается по восстановлению нормального функционирования дипломатических представительств и обмену гражданами, отбывающими заключение в другой стране.

"В 2022 году стоит ожидать перехода консультаций по стратегической стабильности к обсуждению конкретных тем в формате рабочих групп. Дипломатам двух стран предстоит добиться общего понимания того, как различные факторы влияют на стратегическую стабильность. После чего речь может пойти о согласовании мандатов на ведение переговоров для заключения договоров по конкретным военно-стратегическим сюжетам", - считают авторы доклада. Переход к таким переговорам между РФ и США в наступившем году можно будет считать большим успехом, позволяющим надеяться на их завершение до конца президентского срока Байдена.

В свою очередь, по словам аналитиков, выход сторон на масштабные договоренности в сфере безопасности мог бы обеспечить прогресс по вопросам работы диппредставительств и обмена заключенными. Авторы ожидают, что в 2022 году Москва и Вашингтон с высокой вероятностью будут избегать "масштабной и неуправляемой гонки вооружений", однако рассчитывать на согласование ими общего "уравнения безопасности" не приходится.

Аналитики также считают, что обострение конфликта на юго-востоке Украины в ближайшем будущем не предвидится, однако они связывают это с начавшимися переговорами РФ и Запада. "Мы ожидаем затишья в Донбассе, на Черном море и на Балтике, по крайней мере, пока идут переговоры о гарантиях безопасности России со стороны США и НАТО", - говорится в материале.

Провокации против России

Однако в докладе подчеркивается, что диалог по гарантиям безопасности снимает риск провокаций в других регионах мира, где угроза эскалации не так высока. Возможные инциденты могут быть организованны с целью "подорвать достоверность российских силовых гарантий, продемонстрировать слабость и уязвимость России". "Например, через нанесение политически значимых поражений союзникам РФ в Сирии. Или через подрыв ныне безусловного авторитета российских миротворцев в Карабахе. Или через ощутимый ущерб российским частным военным компаниям в Африке", - перечислили эксперты.

По их мнению, вероятно нанесение "опосредованного удара по России через давление на ее союзников". "Например, в условиях, когда введение новых масштабных американских санкций против России приведет разрыву отношений с Западом, санкции могут быть введены против Белоруссии или Казахстана, чтобы значительно повысить для Москвы цену поддержки своих союзников", - поясняют аналитики.

"Попытки сорвать переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности России могут включать в себя новые скандалы по поводу якобы исходящих от нашей страны киберугроз или эпизодов вмешательства в выборы. Лидеры ведущих стран Запада готовы к переговорам, но их младшие партнеры по НАТО категорически против любых договоренностей с Россией. Польше или Литве необходим аргумент, который позволит им более убедительно требовать от США "не разговаривать с Кремлем". Именно младшие партнеры США по НАТО могут быть наиболее вероятными авторами новых провокаций", - предупреждают эксперты.