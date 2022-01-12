Среда, 12 Января 2022 10:58

АрмИнфо.Офис Омбудсмена Армении разбирается в обстоятельствах увольнения 80 сотрудников филиала <Норк> ЗАО <Национальный центр инфекционных болезней> Министерства здравоохранения РА.

Так, согласно сообщению офиса Омбудсмена РА, Защитник прав человека РА Арман Татоян направил запросы в Министерство здравоохранения РА, а также в инспекционный орган Минздрава и труда.

<В ходе публичной жалобы, представленной в СМИ 10 января медики заявили, что были устно уведомлены об увольнении 30 декабря 2021 года, но причины увольнения не сообщались. Более того, они были проинформированы о том, что не будет и окончательного расчета. Затем сотрудников призвали написать заявления об уходе по собственному желанию до 15 января 2022 года>, - говорится в сообщении Минздрава РА.

Также сообщается, что принимая во внимание разъяснение Минздрава по этому поводу, Омбудсмен направил дополнительные вопросы в целях обеспечения трудовых прав медицинских работников.

Отметим, что 10 января группа сотрудников Норкского инфекционного центра провела акцию протеста в Ереване, требуя разъяснить ситуацию с их увольнением. Меж тем, замдиректора центра Ашот Саркисян заявил, что ему ничего не известно о планах уволить сотрудников филиала. По его словам, Минздрав и руководство центра обсуждают открытие инфекционного отделения в другой больнице и перевода туда части сотрудников. "Здание будет перепрофилировано, после чего можно будет вернуться к нормальной работе", - отметил он, при этом не уточнив, что станет с другой частью сотрудников. Позже, руководство больницы обещало трудоустроить всех сотрудников центра. Эксперты назвали абсурдным сообщение о закрытии филиала инфекционного центра, когда в стране бушует коронавирус.