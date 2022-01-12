Среда, 12 Января 2022 10:57

АрмИнфо.Власти Азербайджана несут ответственность за убийство двух (утром МО РА сообщило о гибели третьего военнослужащего - ред.) военнослужащих Республики Армения и причинение вреда здоровью других военнослужащих, нарушение безопасности гражданского населения Армении. Об этом говорится в сообщении Защитника прав человека Армении.

<11 января около 17:30 в аппарат Защитника прав человека Республики Армения поступили сообщения о том, что азербайджанские вооруженные силы открыли интенсивный огонь, особенно в направлении позиций Вооруженных сил Республики Армения, расположенных в районе сел Норабак, Верин Шоржа и Неркин Шоржа Гегаркуникской области. Артиллерийские выстрелы также были слышны в селе Кут.

Факты, собранные Аппаратом Защитника прав человека, подтверждают, что огонь велся в основном с тех азербайджанских позиций, которые находятся на суверенной территории Республики Армения. Речь идет о вторжениях в мае 2021 года>, - отметил Омбудсмен. При этом Татоян констатировал, что эти населенные пункты находятся в непосредственной близости от сел Республики Армения, на пастбищах, пахотных землях и сенокосах, принадлежащих народу и их размещение не имеет правовых оснований.

<Эти азербайджанские обстрелы, как подтвердило Министерство обороны Республики Армения, проводились с применением артиллерии и беспилотников. Агрессивный огонь ведется в непосредственной близости от сел Республики Армения, действительно опасным способом для жизни и безопасности, других жизненно важных прав мирного населения.

Поэтому Вооруженные Силы Республики Армения осуществляют непосредственную защиту жизни и здоровья гражданского населения РА, обеспечивают безопасность людей.

Власти Азербайджана действуют в явное нарушение международных правил: они несут ответственность за совершенные преступления: сегодняшнее убийство 2 армянских военнослужащих в Гегаркунике, нарушение их права на жизнь, причинение вреда здоровью раненых военнослужащих, а также нарушение безопасности гражданского населения, агрессия против людей>, - подытожил Арман Татоян.

Отметим, что накануне противник подверг обстрелу армянские боевые позиции в направлении Гегаркуника, в том числе из артиллерии и БПЛА. Согласно МО РА, в результате этих действий противника погибли трое армянских военнослужащих, еще двое получили ранения. Меж тем, согласно СМИ, число раненных достигло 6 человек.