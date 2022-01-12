Среда, 12 Января 2022 10:07

АрмИнфо. Решительно осуждаем грубое нарушение режима прекращения огня ВС Азербайджана в направлении восточной границы Республики Армения с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, в результате которого погибли военнослужащие ВС РА. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

В этом контексте в армянском внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, пожелав скорейшего выздоровления раненым.

В МИД Армении выразили убеждение, что провокация подразделений Вооруженных сил Азербайджана является еще одним проявлением непрекращающихся посягательств Азербайджана на территориальную целостность Армении, которая началась 12 мая 2021 году со вторжения на суверенную территорию Республики Армения и продолжалась в виде периодического вооруженных нападений.

При этом во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание международного сообщества на то, что официальный Баку, продолжая посягательства на суверенитет и территориальную целостность Республики Армения, нарушает основные принципы международного права, в том числе Устав ООН, и подрывает региональную безопасность.

<Армянская сторона неоднократно заявляла, что одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может стать зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск международного мониторингового механизма вдоль границы.

Мы призываем власти Азербайджана воздержаться от провокационных действий, выполнять взятые на себя обязательства по установлению стабильности в регионе по итогам встречи в Брюсселе и на основе трехстороннего заявления в Сочи>, - подытожили в МИД РА. Отметим, что накануне противник подверг обстрелу армянские боевые позиции в направлении Гегаркуника, в том числе из артиллерии и БПЛА. Согласно МО РА, в результате этих действий противника погибли трое армянских военнослужащих, еще двое получили ранения. Меж тем, согласно СМИ, число раненных достигло 6 человек.