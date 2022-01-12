Среда, 12 Января 2022 10:05

АрмИнфо.Минобороны Армении сообщило о гибели третьего армянского военнослужащего в результате провокации азербайджанских подразделений на восточном направлении армяно-азербайджанской границы 11 января. Согласно сообщению МО РА, в полночь было найдено тело рядового Вагана Вачагановича

Бабаяна (2003 г.р.) с огнестрельными ранениями. <Министерство обороны Армении разделяет тяжелую горечь утраты и выражает поддержку членам семьи, родственникам погибших военнослужащих>, - добавили в Минобороны РА. В ведомстве также заверили, что состояние двух раненых военнослужащих оценивается как стабильное, их жизни вне опасности, сообщает Минобороны.

Накануне вечером стало известно о гибели рядового Артура Артемовича Мхитаряна (2002 г.р.) и младшего сержанта Рудика Рафиковича Гарибяна (2002 г.р.).

Отметим, что противник 11 января в течение дня и до позднего вечера подвергал обстрелу армянские позиции в Гегаркуникской области РА. Вражеские силы использовали, в том числе артиллерию и ударные БПЛА.

Напомним также, что ВС Азербайджана с 13 мая прошлого года незаконно вторглись и находятся на суверенной территории РА, в том числе на этом участке границы в Гегаркуникской области.