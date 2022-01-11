Вторник, 11 Января 2022 19:58

АрмИнфо. Над подготовкой к захвату власти работали профессионалы, и потеря контроля над городом Алматы была реальна. Об этом заявил, выступая в парламенте, заявил сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, госпереворот в стране готовился несколько лет, а служба госбезопасности это не разглядела. В ряде городов руководители департаментов госбезопасности покинули служебные здания, оставив оружие и секретную документацию. Надо разобраться с теми, кто стоит за этими атаками, сказал Токаев, отметив, что они могут повториться.

Он обвинил чиновничий аппарат в обогащении за счет бывшего президента Назарбаева. «У властей нет представления о жизни простых людей, в стране сильное имущественное расслоение, доходы населения должны вырасти, выгоду получают финансово-олигархические группы, в стране царит монополия больших предприятий», заявил глава государства, поручил создать специальный «Фонд для народа Казахстана», в который будут отчислять деньги монополисты.

«Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранных. Мы знаем всех по фамильно, они получают привилегированные условия, пользуясь доступом в высокие кабинеты", - сказал Токаев. Исполнение этих задач он возложил на нового премьер-министра Алихана Смаилова, который ранее занимал пост вице-премьера.