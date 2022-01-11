Вторник, 11 Января 2022 19:41

АрмИнфо. Сегодня в Ереване в музее древних рукописей Матенадаран состоялась презентация «Проекта Гагарин», реализуемого «Фондом регионального развития и конкурентоспособности ДАР». СМИ на презентацию по непонятной и необъяснимой причине приглашены не были.

«Проект Гагарин» нацелен на разработку и реализацию комплексной программы развития сельских общин Гегамаван, Ддмашен, Зовабер, Цахкунк, Варсер Гегаркуникской области Республики Армения, а также территорий, охватывающих поселок Гагарин общины Севан. Цель проекта - формирование устойчиво развивающихся и самодостаточных общин с инновационным образом жизни, которые будут способствовать обеспечению достойной жизни и повышению креативного потенциала жителей. Объединив жителей целевых общин, соответствующие структуры, лучшие местные и международные профессиональные экспертные группы и соинвесторов, проект наметит долгосрочную устойчивую модель развития общин, которая будет способствовать выявлению и самовыражению существующего человеческого потенциала.

Одним из пилотных проектов, реализуемых в рамках «Проекта Гагарин», является реконструкция центра общины Цахкунк Гегаркуникской области. В центре села планируется построить туристический информационный центр, совместную рабочую площадку (co-working space) и место встречи жителей общины (парикмахерская, магазин-кафе и т.д.). В рамках программы до 2025 года, в формате государственно-частного партнерства, предусматривается реализация инвестиционных программ на сумму в 2 млн долларов США.