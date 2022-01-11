Вторник, 11 Января 2022 19:32

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую обстановку в Казахстане и меры, принимаемые в направлении восстановления конституционного порядка в стране.

Как сообщает пресс-служба Аппарата главы государства, Армен Саркисян выразил надежду, что в скором времени в стране окончательно восстановятся мир и стабильность, а преодоление последствий откроет путь в новое будущее для Казахстана и его народа. Президент также подчеркнул готовность Армении к дальнейшему укреплению дружественных отношений с Казахстаном. Согласно источнику, Армен Саркисян выразил также соболезнования семьям, родным и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления раненым.