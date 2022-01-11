АрмИнфо .11 января около 17:30 Вооруженные силы Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Минобороны, армянская сторона предприняла ответные действия. По состоянию на 18:30 перестрелка продолжается. Информация о потерях армянской стороны уточняется. На данный момент известно о трех раненых. «Минобороны будет регулярно сообщать о развитии ситуации», - говорится в сообщении.

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