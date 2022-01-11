Вторник, 11 Января 2022 17:07

АрмИнфо.В рамках соглашений о реадмиссии, подписанных с Европейским Союзом и Российской Федерацией, в Миграционную службу Армении в 2021 году поступило 785 запросов на реадмиссию в отношении 1354 лиц.

Как сообщает Миграционная служба РА, страной-лидером по количеству поступивших запросов является Германия - 503 обращения в отношении 916 лиц, удовлетворены запросы в отношении 674 лиц (83,42%), на втором месте Франция - 134 обращения в отношении 174 лиц, удовлетворены прошения по отношению к 167 лицам (96,53%).

Также сообщается, что в решение Правительства РА внесены изменения, которые расширяют круг получателей государственной программы первичной помощи, направленной на реинтеграцию граждан, возвращающихся в Республику Армения (в том числе возвращающихся в принудительном порядке). Программа состоит из двух компонентов: информационная поддержка, ориентированное на нужды руководство и возмещение расходов вынужденным, в некоторых случаях добровольным, репатриантам.

<В рамках вышеуказанной программы в 2021 году Управлением по репатриации и реинтеграции Миграционной службы было принято 25 обращений, по результатам которых одобрено 21 и отклонено 4. Бенефициары из Германии, России, Швеции, Франции, Австрии и Швейцарии. При этом 4 вернулись добровольно, 17 - принудительно. Всего по программе компенсации арендной платы воспользовались 66 человек, 21 бенефициара>, - говорится в сообщении МС РА.