Вторник, 11 Января 2022 15:18

АрмИнфо. Инцидент с автомобилем гражданского лиц на дороге Степанакерт-Горис в очередной раз доказывает, что азербайджанские вооруженные или любые другие служащие не должны находиться в непосредственной близости от сел и на дорогах Армении или Арцаха.

Об этом говорится в заявлении Омбудсмена РА Армана Татояна. Защитник прав человека РА напомнил, что азербайджанские вооруженные служащие на дороге Степанакерт-Шуши направили оружие в строну машины гражданского жителя РА и забросали камнями машину, в которой находились его жена и 3-летний ребенок.

<2 января 2022 года, с 14:00 до 15:00, когда житель Лорийской области Республики Армения возвращался из Арцаха на автомобиле со своей женой и 3-летним ребенком, на участке Степанакерт-Шуши несколько азербайджанских вооруженных служащих с агрессивным поведением и криками направили оружие на его автомобиль, а затем бросили большой камень на автомобиль. Вследствие удара камнем была повреждена передняя часть кузова автомобиля, усилитель, радиатор, также был потерян госномер машины. Преступными действиями азербайджанских вооруженных служащих гражданину РА был причинен ущерб в размере более 200 тысяч драмов>, - отметил Татоян, добавив, что об этом ему сообщил житель города Ванадзор Лорийской области, управлявший автомобилем.

<Об этом случае гражданин сообщил компетентным органам Республики Армения и Арцаха. Защитник прав человека Гегам Степанян также официально подтвердил факт случившегося Защитнику прав человека Армении Арману Татояну. Вчера Арцах также распространил официальное заявление.

Явно, что азербайджанским вооруженным служащим было ясно, что они угрожают и бросают камни в автомобиль мирного жителя, в котором также находятся женщина и ребенок, но намеренно продолжили свои преступные действия. Данные действия были направлены против прав жизни, здоровья и собственности мирных жителей Республики Армения, нарушили безопасное передвижение мирных жителей.

Само их присутствие нарушает право на жизнь и безопасности, другие жизненные права гражданского населения. Это доказывается данным случаем и тем более - в машине был ребенок. Вывод азербайджанских вооруженных служащих необходим для восстановления нарушенных прав и нормальной жизни людей. Подобные инциденты происходят регулярно.

Данный вывод Защитника прав человека Республики Армения также подтверждается тем, что вчера в направлении общин Кармир Шука и Тагавард района Мартуни Арцаха, общины Нахичеваник района Аскеран азербайджанцами были произведены выстрелы, которыми был причинен ущерб мирным жителям, а один из выстрелов был произведен по направлению жилого дома, находящегося на расстоянии 50 метров от детского сада. Эти факты вчера были подтверждены официальными сообщениями из Арцаха.

Эти факты, связанные с азербайджанскими преступными действиями и срочной необходимостью их вывода, будут представлены международным организациям>, - подытожил Защитник прав человека Армении.