Вторник, 11 Января 2022 15:08

АрмИнфо. Замминистра обороны РА Арман Саркисян не считает напряженной ситуацию на границе.

Так, в беседе с журналистами в парламенте РА, отвечая на соответствующий вопрос он заверил, что если бы ситуация была напряженной, общество узнало бы об этом. <В целом провокации, в виде нарушения режима прекращения были и будут. Однако, ситуация не столь напряженная, хоть никто не может сказать в какой момент всё может измениться>, - сказал он, при этом призвав следить за официальными сообщениями Минобороны РА в этой связи и заверил, что оборонной ведомство своевременно информирует общественность и ничего не утаивает. Вопрос о целесообразности отправки армянских военных в Казахстан в текущей ситуации, когда армянские границы защищают российские военные, замминистра оставил без ответа. На замечание о том, что оппозиция не согласна с оправкой военных в Казахстан при том, что границы Армении в таком состоянии, замминистра заявил, что оппозиция может выражать свое мнение, но здесь нет никаких рисков, поскольку подразделение из 100 человек не изменит ситуацию, в случае эскалации.

Саркисян также предложил не пытаться видеть во всем только плохое, подчеркнув, что критика должна быть объективной, дабы власти извлекали уроки и старались еще лучше работать.

<Данные о численности нашего подразделения в Казахстане были обнародованы и четко указано, какую функцию они выполняют, то есть функцию охраны важнейших объектов>, - сказал он, при этом затруднился сказать, когда они будут выведены из Казахстана, при этом напомнив, что изначально говорилось об ограниченном сроке миссии ОДКБ.

Чиновник из Минобороны также не согласился с тем, что новый глава оборонного ведомства Сурен Папикян не проводит кадровый погром. По его заверению, во всех государственных органах, когда происходит смена руководителя, происходят также некоторые кадровые изменения.

<Если следить за информацией в СМИ, то создается впечатление, что происходят серьезные кадровые перестановки, но на самом деле нет никаких проблем и назвать это <кадровыми погромами> нельзя, когда произошли несколько изменений>, - сказал он.

На уточнение о правдивости сообщения о том, что 21-летняя девушка назначена помощницей министра обороны и если да, то какие она советы может дать в таком молодом возрасте в ввиду отсутствия опыта главе оборонного ведомства, в том числе в оборонном сфере, Саркисян с возмущением констатировал, что возраст не имеет значения в подобных случаях, и у нее может быть большой жизненный опыт. Замминистра утверждает, что и в очень молодом возрасте, можно обладать необходимым опытом и выполнять возложенные функции, правда не уточнил какие в данном случае Саркисян также подчеркнул, что не обязательно иметь опыт работы в МО РА для того, чтобы быть назначенным на должность в этой силовой структуре. В качестве наглядного примера он привел себя, заверив, что хоть он сам не из Минобороны (ранее он работал в Полиции РА - ред.), однако прекрасно выполняет возложенные на него функции.