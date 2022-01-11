Вторник, 11 Января 2022 15:08

АрмИнфо.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки в Казахстане.

<Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан>,

- сказал Шойгу на селекторном совещании.

Министр добавил, что в данный момент миротворцы ОДКБ охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты на территории Казахстана. Шойгу напомнил, что развертывание сил миротворцев было завершено 9 октября.

<В короткие сроки, всего за трое суток, самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооруженных сил государств - членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развертывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе>, - подчеркнул глава Минобороны РФ, передает TV Звезда.

Также Шойгу поставил задачей на 2022 год продолжение оснащения ВС РФ высокоточным вооружением.

Сегодня же, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса заявил, что в целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная. <В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ>, - сказал Касым-Жомарт Токаев, добавив, что процесс вывода займет не более 10 дней.