Вторник, 11 Января 2022 12:46

АрмИнфо.Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов с прицепами. Об этом сообщает МЧС Армении со ссылкой на коллег из департамента ЧС МВД Грузии и кризисного центра МЧС РФ по Северной Осетии.

В МЧС РА также сообщили, что закрытые и труднопроходимые дороги есть и на территории РА. Закрыт участок дороги ведущий от крепости Амберд к озеру Кари. Затруднен проезд через перевал Варденяц для большегрузов с прицепами.

Напомним, что военная грузинская дорога, единственный сухопутный путь, связывающий Армению с Россией.