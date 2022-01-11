Вторник, 11 Января 2022 12:44

АрмИнфо. В ночь на 11 января ушел из жизни глава Европарламента Давид Сассоли. Политик скончался в Италии в возрасте 65 лет. Смерть наступила в результате нарушения работы иммунной системы. Об этом стало известно из сообщения его офиса в Twitter.

<Президент Европарламента Давид Сассоли скончался в 01:15 11 января в больнице Авиано, Италия, куда он был госпитализирован. Дата и место похорон будут сообщены в ближайшие несколько часов>, - написал в Twitter его пресс-секретарь Роберто Куильо.

10 января представитель политика сообщил, что председатель Европарламента был госпитализирован еще 26 декабря из-за тяжелых осложнений, вызванных нарушениями работы иммунной системы.

Сассоли был избран в Европарламент в 2009 году. До этого в течение долгого времени работал журналистом. С 2014-го по 2019 год он был вице-президентом Европарламента, а с 2019 стал его председателем.

Предполагается, что выборы нового спикера Европарламента пройдут в январе.