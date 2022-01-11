Вторник, 11 Января 2022 11:54

АрмИнфо.Национальная кампания Армянского национального комитета Америки (ANCA) призывает президента США Джо Байдена и Конгресс привлечь Азербайджан и Турцию к ответственности за военные преступления и продолжающуюся враждебность.

Так, в поступившем в АрмИнфо сообщении ANCA отмечается, что американские армяне и их союзники в США присоединяются к призыву Армянского национального комитета Америки к президенту Байдену и лидерам Конгресса кардинально изменить политику США в отношении Южного Кавказа, предприняв конкретные шаги для защиты безопасности Арцаха; защиты суверенитет Армении, привлечения Баку и Анкары к ответственности за их военные преступления и продолжающуюся враждебность; укрепления американо-армянское стратегическое партнерство; увековечивания правительством США памяти о Геноциде армян.

При этом отмечается, что возглавляемой ANCA онлайн-кампанией воспользовались десятки тысяч людей, которые поделились возмущениями тем, что лидеры США не смогли открыто осудить и материально противостоять агрессии, военным преступлениям и нарушениям прав человека, совершенным диктаторским Азербайджаном и его союзниками из Турции/ИГИЛ против демократического Арцаха и Армении.

При этом ANCA указали на семь решающих способов, которыми президент Байден и лидеры Конгресса могут положить конец соучастию США в продолжающейся агрессии Азербайджана против Армении и Арцаха, в их числе: отказ президента США от блокировки 907 поправки Закона о поддержке свободы, полное соблюдение этого закона и прекращение любой и всей военной помощи США или помощи в сфере безопасности Азербайджану, включая статью 333 (наращивание потенциала), иностранное военное финансирование и международное военное образование и обучение в рамках Закона об иностранной помощи;

предоставление не менее 100 млн долларов США в виде немедленной прямой гуманитарной помощи США более чем 100 000 армян, подвергшихся этнической чистке со стороны Азербайджана на их родине в Арцахе, содействую в восстановлении их естественной жизни;

указание Управлению по контролю за иностранными активами Министерства

финансов ввести глобальные санкции Магнитского в отношении

высокопоставленных азербайджанских чиновников, виновных в совершении

военных преступлений против Арцаха и Армении, в том числе президента

Ильхама Алиева, министра обороны Закира Гасанова и бывшего начальника Генерального штаба Садыкова Наджмеддин Гусейноглу.

Среди мер также: расследование сообщений о жестоком обращении с

армянскими военнопленными и гражданскими лицами в Азербайджане, об

использование запрещенного оружия в ходе боевых действий, об

задействовании наемников из Сирии в ходе агрессии против Армении и

Арцаха; осуждение материальной военной поддержки Турцией этнических чисток, совершенных Азербайджаном в Арцахе и продолжающейся агрессии против Армении, а также активное противодействие попыткам Анкары выкрутить руки Армении в деле <нормализации> двусторонних отношений за счет независимости Арцаха и справедливости в отношении Геноцида армян; осуждение разрушений Азербайджаном христианских армянских церквей, монастырей, кладбищ и других святых мест.

<Агрессия Азербайджана и продолжающиеся антиармянские действия явно согласуются с публичными угрозами президента Ильхама Алиева завоевать Армению, в том числе ее столицу Ереван и районы Севан и Сюник как <историческую азербайджанскую территорию>. Намерения Азербайджана и его пособника Турции совершенно очевидны: продолжать свою агрессию против Армении и Арцаха с конечной целью геноцидного уничтожения первой христианской нации>, - говорится в письме лидерам США.