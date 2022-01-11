Вторник, 11 Января 2022 11:26

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 5 906 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 243 новых случая заражения (4,1%), при этом выздоровело 132 человека, скончалось - 2.

Согласно источнику, по положению на 11:00 11 января фактическое лечение получает 3 589 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 614 055 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 346 224 человек (13,2% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 333 117 (96,2%), скончалось - 8 006 (2,3%).