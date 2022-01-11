Вторник, 11 Января 2022 11:15

АрмИнфо. Острая фаза контртеррористической операции пройдена. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса, передает МИА <Казинформ>.

<В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ>, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства уточнил, что процесс вывода займет не более 10 дней.

Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании в режиме конференцсвязи.

Отметим, что 3600 миротворцев сил ОДКБ (России, Беларуси, Армении, Таджикистан и Киргизии) задействованы в стабилизации ситуации в Казахстане. Миротворцы в основном задействованы в охране объектов государственного значения.