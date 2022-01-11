Вторник, 11 Января 2022 10:11

АрмИнфо.В связи с событиями в Казахстане, Защитник прав человека РА Арман Татоян обсудил с Уполномоченным по правам человека РК Эльвирой Азимовой вопросы, связанные с правами армянской общины.

Как сообщил сам Арман Татоян, он последние несколько дней был на связи с коллегой из Казахстана.

<И сегодня, в ходе дополнительного телефонного разговора с коллегой из Казахстана я отметил, что вопросы, касающиеся наших соотечественников, продолжают оставаться под моим непосредственным вниманием, и выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в любом необходимoм случаe>, - отметил Татоян.

Также сообщается, что в ходе телефонного разговора Защитник прав человека Армении выразил соболезнования Уполномоченному по правам человека Казахстана в связи с жертвами на фоне событий в стране.

Отметим, что сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур.

Заметим также, что по данным на 10 января, в органы внутренних дел Казахстана доставили 7939 лиц. Как передает оперативный штаб МВД РК, в Алма-Аты сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения на двух рынках задержаны 207 человек. Кроме того, изъяты 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности.

Меж тем, согласно СМИ, в Казахстане за время беспорядков погибли 164

человека. Больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате - 103. В

больницах Казахстана в тяжелом состоянии находятся 83 человека. В

результате беспорядков 2 265 человек в разных регионах страны

обратились за медпомощью. Больше всего в Алматы - 1 100. В Алматинской области около 300 человек, в Жамбылской и Кызылординской областях - по 200. На стационарном лечении находятся 719 пациентов.