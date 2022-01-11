Вторник, 11 Января 2022 09:41

АрмИнфо. С 22 января вступят в силу ограничения для непривитых от коронавируса граждан. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения, опубликованном в Фейсбук.

В частности, в заявлении ведомства отмечено, что при посещении объектов общепита, отелей, музеев, театров, кино и других культурных мероприятий невакцинированные граждане должны при входе предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (не позднее, чем за 72 часа), или результат экспресс-теста на антиген (сделанный не позднее, чем за 24 часа), или QR-код сертификата о вакцинации.

Данные требования не коснутся лиц, не достигших 18 лет, беременных, граждан, имеющих противопоказания, или переболевших в течение последних 90 дней коронавирусом лиц.

Напомним, что по положению на 9 января в общей сложности вакцину от коронавируса в Армении получили 1 694 518 человек, из коих первым компонентом вакцинировалось 952 813 граждан, и соответственно вторым

- 740 489. Число граждан, получивших ревакцинацию, достигло 1 216.

В Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.

Кроме того, правительство Армении 23 декабря на очередном заседании выделило Минздраву 1,2 млрд драмов (около $2,4 млн.) на закупку 200 тыс. доз антиковдиной вакцины от Pfizer.