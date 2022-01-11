Вторник, 11 Января 2022 09:39

АрмИнфо.Процесс нормализации турецко-армянских отношений и установление устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией способствуют стабильности и процветанию региона. Как сообщает АПА, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын во время телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джеком Салливаном.

В ходе телефонного разговора была подчеркнута решимость Турции продолжать играть роль в обеспечении мира и стабильности на Балканах, Южном Кавказе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке.

Кроме того, были обсуждены российско-украинские отношения и последняя ситуация в Казахстане.

На сайте Белого дома информацию о разговоре представителей двух стран на момент публикации сообщения найти не удалось.