Вторник, 11 Января 2022 09:38

АрмИнфо.Под покровом ложного миролюбия азербайджанская сторона продолжает продвигать программу выселения армян из Арцаха, держа в постоянном страхе гражданское население на всей территории Арцаха, особенно в приграничных районах. Об этом говорится в распространенном заявлении Защитника прав человека Республики Арцах Гегама Степаняна.

При этом он констатировал, что обстрел гражданских населенных пунктов со стороны Азербайджана является посягательством на права мирного населения, прежде всего на право на жизнь.

<10 января около 14:30 Защитник прав человека Гегам Степанян и генеральный прокурор Гурген Нерсисян посетили Красный базар (Кармир

Шука) Мартунинского района Республики Арцах для сбора фактов об обстрелах и их последствиях. Согласно собранным фактам, азербайджанская сторона вела интенсивный огонь в направлении населенных пунктов с позиций, расположенных вблизи мирных населенных пунктов.

После стрельбы 10 января был подожжен принадлежащий гражданскому лицу автомобиль УАЗ, припаркованный во дворе жилого дома, в котором этот момент находились трое гражданских лиц. Упомянутый жилой дом находится примерно в 50 метрах от общественного детского сада. Нормальная работа детского сада была нарушена, детей экстренно эвакуировали.

Во время осмотра места происшествия полицией обнаружила пули, которые попали в багажник автомобиля. Остатки боеприпасов были обнаружены во дворе другого дома в центральной части поселка>, - отметил Степанян. По его словам, в тот же день на одном из пастбищ, общины Тагавард, в результате обстрела азербайджанцами пострадал крупный рогатый скот одного из жителей, пастух смог спрятаться и целым и невредимым добраться до дома. Он также констатировал, что 10 января азербайджанская сторона в течение примерно 15 минут обстреливала четверых мирных жителей, выполнявших сельскохозяйственные работы в общине Нахичеваник Аскеранского района Республики Арцах, в результате чего пострадавших нет, но сельскохозяйственная техника, принадлежащая жители деревни повреждена. По его словам, мирные жители находились под обстрелом более часа и были выведены из района только благодаря вмешательству российских миротворцев.

<Преступные действия Азербайджана направлены на запугивание, создание атмосферы страха и отчаяния среди населения Арцаха. Сегодняшние инциденты - многочисленные подобные случаи, зарегистрированные в прошлом году - наглядно показывают, что под покровом ложного миролюбия азербайджанская сторона продолжает продвигать программу выселения армян из Арцаха, держа в постоянном страхе гражданское население на всей территории Арцаха, особенно в приграничных районах.

С точки зрения безопасности и надлежащей защиты прав народа Арцаха решающее значение имеет немедленное удаление азербайджанских вооруженных баз из окрестностей мирных населенных пунктов>, - говорится в заявлении Омбудсмена Арцаха.