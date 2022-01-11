Вторник, 11 Января 2022 09:37

АрмИнфо.МИД Нагорного Карабаха выступил с заявлением в связи с неоднократными нарушениями азербайджанской стороной режима перемирия.

Так, в заявлении МИД НКР, в частности, говорится: <10 января, азербайджанская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня, подвергнув обстрелу мирных жителей и гражданские объекты в общинах Красный Базар, Тагавард Мартунинского района и Нахиджеваник Аскеранского района Республики Арцах.

Подобные действия являются проявлением антиармянской и нацистской политики, проводимой в Азербайджане на государственном уровне, что служит очередным доказательством того, что <миролюбивые> заявления властей Азербайджана не имеют ничего общего с реальными террористическими и экспансионистскими целями, которые преследует эта страна в отношении Арцаха, армянского народа и региона.

Агрессивное поведение Азербайджана с момента прекращения боевых действий является грубым нарушением достигнутых договоренностей, норм международного права, принципов гуманности и направлено на запугивание общества Республики Арцах, а также срыв деятельности российской миротворческой миссии.

Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что подобными действиями

Азербайджану не удастся расшатать решимость арцахцев жить и

созидать в Арцахе, для которых категорически неприемлем какой бы то

ни было статус в составе Азербайджана. Мы и дальше будем развивать и

укреплять нашу Родину.