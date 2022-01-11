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АрмИнфо.МИД Нагорного Карабаха выступил с заявлением в связи с неоднократными нарушениями азербайджанской стороной режима перемирия.
Так, в заявлении МИД НКР, в частности, говорится: <10 января, азербайджанская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня, подвергнув обстрелу мирных жителей и гражданские объекты в общинах Красный Базар, Тагавард Мартунинского района и Нахиджеваник Аскеранского района Республики Арцах.
Подобные действия являются проявлением антиармянской и нацистской политики, проводимой в Азербайджане на государственном уровне, что служит очередным доказательством того, что <миролюбивые> заявления властей Азербайджана не имеют ничего общего с реальными террористическими и экспансионистскими целями, которые преследует эта страна в отношении Арцаха, армянского народа и региона.
Агрессивное поведение Азербайджана с момента прекращения боевых действий является грубым нарушением достигнутых договоренностей, норм международного права, принципов гуманности и направлено на запугивание общества Республики Арцах, а также срыв деятельности российской миротворческой миссии.
Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что подобными действиями
Азербайджану не удастся расшатать решимость арцахцев жить и
созидать в Арцахе, для которых категорически неприемлем какой бы то
ни было статус в составе Азербайджана. Мы и дальше будем развивать и
укреплять нашу Родину.
|Замминистра обороны РА о ситуации на границах республики, отправке армянских ВС в Казахстан и кадровых погромах в МО
|Шойгу: Миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки в Казахстане
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов с прицепами
|Из жизни ушел глава Европарламента Давид Сассоли
|ANCA призывает президента США и Конгресс привлечь Азербайджан и Турцию к ответственности за военные преступления и продолжающуюся враждебность
|В Армении суточное число заболевших коронавирусом граждан вновь превышает динамику выздоровевших
|Токаев назвал дату вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
|Айк Мкртчян назначен вице-губернатором Котайкской области
|Аракел Мартикян назначен замначальника Генштаба ВС Армении
|На дороге Степанакерт-Горис, близ оккупированного Шуши, азербайджанцы закидали камнями армянский автомобиль
|Президент Туркменистана направил письмо-соболезнование Президенту Казахстана
|Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Узбекистана
|Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в Казахстане
|С 22 января вступают в силу ограничения для непривитых от коронавируса граждан
|Блок <Армения> требует установить надзор за деятельностью армянского миротворческого контингента в Казахстане
|Уголовное дело в отношении экс-министра обороны Армении Давида Тонояна и других с обвинительным заключением направлено в суд
|ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня также в Аскеранском районе Арцаха
|Ибрагим Калын Салливану: Процесс нормализации турецко-армянских отношений и устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией способствуют стабильности и процветанию региона
|Омбудсмен: Под покровом ложного миролюбия азербайджанская сторона продолжает продвигать программу выселения армян из Арцаха
|Степанакерт выступил с заявлением в связи с неоднократными нарушениями Азербайджаном режима перемирия
|Глава оборонного ведомства Турции принял спецпредставителя по нормализации отношений с Арменией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: Текущая ситуация в Казахстане вызывает особую тревогу ввиду информации о вовлеченности международных террористических образований
|Защитник прав человека Арцаха обратился к компании Google
|АО Арцаха: Противник обстрелял гражданский автомобиль, припаркованный у детсада
|Азербайджанские военные провели акцию протеста перед Минобороны страны
|Александр Лукашенко отметил своевременность решения о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ
|Путин: В Казахстане активно применялись присущие <майданным> технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов
|Прогноз: Попытка жестко надавить на Армению с целью односторонних уступок станет для Турции ошибкой
|Политолог: Отрезанные головы полицейских - веская причина для обращения в ОДКБ
|Омбудсмен Армении указал на серьезные упущения со стороны государства в процессе организации безопасного дорожного движения в республике
|В Армении выявлен штамм коронавируса <омикрон>
|За сутки в Армении подтвердилось 126 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 99 человек
|Депутат: События в Казахстане в азербайджанской и турецкой прессе представлены в весьма примечательном свете
|В Армении уже ревакцинировалось 1 216 человек
|Комментарий Министерства иностранных дел РК к публикациям в отдельных зарубежных СМИ
|Президент Арцаха: Благодаря своевременным действиям ОДКБ в Казахстане, удалось предотвратить создание взрывоопасной ситуации в Центральной Азии
|На юге Армении произошло землетрясение
|Под председательством Армении сегодня состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
|Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря Совбеза
|Токаев выступит с инициативой проведения СКБ ОДКБ под председательством Армении как действующего председателя организации
|Вашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протеста
|Пропавший житель села Астгашен Аскеранского района Арцаха найден мертвым
|Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в странах ОДКБ
|Кремль: армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией СКБ ОДКБ
|ВКС РФ завершили переброску военных Армении из состава сил ОДКБ в Казахстан
|Лукашенко и Назарбаев подробно обсудили ситуацию в Казахстане
|За сутки в Армении подтверждено 195 новых случаев коронавируса
|Пашинян назначил нового главу Комитета по управлению госимуществом
|Прогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом Туране
|Crisis Group выпустила визуализацию Карабахского конфликта после 44-х дневной войны
|Премьер-министры Армении и Грузии переговорили по телефону
|Посольство России в Армении приветствовало решение направить миротворцев в Казахстан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генсек ОДКБ проинформировал Никола Пашиняна о реализации Решения СКБ по нормализации обстановки в Казахстане
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Задачей армянских миротворцев в Казахстане станет охрана объектов стратегического значения: пресс-секретарь МИД Армении
|Глава Совбеза РА: В Казахстане были не революционные процессы, а террористические акты
|За последние сутки в Армении зафиксировано 129 новых случаев коронавирусной инфекции
|Президент Tуркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР
|Читать больше
|Прогноз: Попытка жестко надавить на Армению с целью односторонних уступок станет для Турции ошибкой
|Политолог: Отрезанные головы полицейских - веская причина для обращения в ОДКБ
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