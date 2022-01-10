Понедельник, 10 Января 2022 17:06

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московян, жилые дома 71, 83 на улице Теряна, жилые дома 1, 4, 6 на пр. Юсисаин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание бывшего Министерства энергетики (односторонне), здание Министерства иностранных дел (односторонне), здание Министерства территориального управления (односторонне), компания "Меллатбанк’’; жилой дом 23 на улице Чехова; жилые дома 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 в кв. ‘Брюсов”, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57 в кв. ‘Дурян”, 1/1, 1/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/2 в кв. ‘Саят-Нова”, жилые дома 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 в кв. ‘Чаренц”, 1/1, 182, 3/3 в кв. ‘Исаакян” в Аване; жилые дома 25/1, 25/2 в кв. “Ованнисян”, жилые дома 14, 16, 18 на улице Ачаряна, школа N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 3 на улице Г.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; собственные дома квартала “Дурян” и на улице Н.Сафаряна, школа ‘Мхитарян Миабанутян”, ясли-детские сады NN5, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж, собственные дома 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давид;

11:00-13:00 собственные дома 32-84 на улице Севан, собственные дома на 2-ом переулке Севана;

11:00-17:00 жилой дом 20 на улице Арама Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21, 23, 23/2 на улице В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 9-21 на улице Бакунца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 51, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 на улице Бабаджаняна, жилой дом 158 на улице Андраника, жилые дома 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 59-92 на улице Сев Кареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-68 на улице Камарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 4, 6 на улице Шевченко, жилые дома 4, 6, 8 на улице Ехбайрутян, собственные дома на улицах Раздана, Одессы, Патканяна, Мадояна, жилые дома 27/1, 27/2 на улице Гарегина Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

13:00-16:00 собственные дома 6-40 на улице Ломоносова, жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовян, собственные дома 62, 69, 71, 73 на улице Сасунци Давида;

в Араратской области:

10:30-14:30 частично улицы Раффи, Ереванян, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Востан;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Тавушской области:

11:00-12:00 и 14:00-15:00 частично улицы Калинина, Гетапня в городе Дилижан.