Понедельник, 10 Января 2022 17:04

АрмИнфо. К сожалению, в зоне ответственности ОДКБ не наблюдается снижение напряженности и мы продолжаем сталкиваться с новыми видами угроз. Об этом заявил премьер-министр Армении, председатель Совета ОДКБ Никол Пашинян в ходе внеочередного заседания Совета, посвященного ситуации в Республике Казахстан и мерам ее нормализации, которое проходило в режиме видеоконференции.

В частности, он отметил, что текущая ситуация в Республике Казахстан вызывает особую тревогу и озабоченность ввиду информации о вовлеченности международных террористических образований. <В недавнем прошлом мы сами столкнулись с появлением иностранных террористов-боевиков в нашем регионе. Надеюсь, что усилия в рамках ОДКБ, направленные на помощь дружественному Казахзстану будут способствовать восстановлению нормальной жизни страны в самые краткие сроки>, - сказал глава Совета ОДКБ.

Он напомнил, что ввиду обстановки, угрожающей дальнейшей эскалации, президент Казахстана официально обратился в Совет коллективной безопасности Организации, в связи с чем, действуя строго в соответствии с функциями действующего председателя, Пашинян сообщил, что был запущен механизм консультации с главами государств-членов ОДКБ. <Учитывая официальное обращение Казахстана, и принимая во внимание тенденцию быстрого развития ситуации, ввиду возникновения угрозы безопасности, стабильности и суверинитета страны, с целью нормализации обстановки было принято консенсусное решение об отправке миротворцев в Казахстан на ограниченный период времени для охраны стратегически важных объектов в соответствии с Договором ОДКБ, Уставом Организации и Соглашением о миротворческой деятельности ОДКБ>, - сказал Пашинян.

Он также подчеркнул, что среди ключевых приоритетов председательства Армении в ОДКБ является укрепления механизов кризисного реагирования Организации. <Ожидаем от стран-членов ОДКБ наращивания совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования механизмов>, - сказал премьер.

Подводя итоги, Пашинян отметил высокое взаимопонмание между странами касаемо ситуации в Казахстане.