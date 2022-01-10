Понедельник, 10 Января 2022 17:04

АрмИнфо. Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян направил письмо в компанию Google, в котором призвал не поддаваться на азербайджанские провокации, игнорировать необоснованные требования Азербайджана, воздержаться от удаления армянских топонимов Арцаха с цифровых карт.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, Омбудсмен НКР особо отметил, что эти усилия Азербайджана являются еще одним проявлением многолетней политики Азербайджана по лишению народа Арцаха его родины и отрицанию армянской идентичности Арцаха. Он напомнил, что кульминацией преступной политики Азербайджана стала развязанная осенью 2020 года против народа Арцаха агрессия, направленная на оккупацию всей территории НКР и уничтожение его народа.

<В целях обеспечения ложной легитимности своих претензий на Арцах, Азербайджан намеренно стирает и уничтожает любые следы армян и армянской культуры и истории на каждой пяди, перешедшей под его контроль территории Нагорного Карабаха.

Истинные мотивы требований Азербайджана убрать с карт армянские топонимы легко определить. Арцах (Нагорный Карабах) - это не просто топоним, а вся армянская культура и история. Армянские топонимы Арцаха - это память о месте, а также живая память о людях, давших

этим местам эти названия. Топонимы служат символами региональной культуры, отражая, таким образом, историю и окружающую среду места. Требование Азербайджана убрать с карт армянские топонимы не что иное, как попытка создать на картах реальность с целью продвижения своей преступной политики>, - подчеркнул Омбудсмен Арцаха.

В письме Защитник прав Арцаха представил нормы международного права, закрепляющие право народов на свободное использование и сохранение своих топонимов, наследование от поколений. Он подчеркнул, что международное право не считает топонимы и географические названия собственностью государств, а считает их нематериальным наследием народов.

Гегам Степанян отметил, что удаление армянских топонимов только поощрит грубые нарушения Азербайджаном прав народа Арцаха, будет способствовать легализации результатов незаконного применения силы.

Высоко оценив ориентированный на человека подход компании, что выражается в использовании на картах армянских топонимов, Защитник прав человека выразил уверенность, что компания отвергнет непрекращающиеся попытки Азербайджана изменить карты и провести этническую чистку против жителей Арцах.

Отметим, что ранее Азербайджан обратился к компании Google с призывом заменить армянские топонимы Арцаха на азербайджанские.