Понедельник, 10 Января 2022 17:02

АрмИнфо.Распространенная азербайджанскими СМИ информация о том, что подразделения Армии обороны Арцаха якобы открыли огонь из автомобиля в направлении азербайджанских позиций, является очередной дезинформацией, не соответствующей действительности. Об этом говорится в сообщении Армии обороны НКР.

<На самом деле, азербайджанские военнослужащие с позиций, прилегающих к населенному пункту Кармир Шука Мартунинского района Республики Арцах открыли огонь в направлении села, в результате чего загорелась принадлежащая гражданскому лицу машина, припаркованная возле детского сада.

В связи с инцидентом российскому миротворческому командованию была предоставлена соответствующая информация, и были предприняты меры по возвращению азербайджанской стороны к режиму прекращения огня>, - говорится в сообщении АО НКР.

Ранее, СМИ сообщали, что ВС Азербайджана открыли огонь в направлении Кармир Шука в Нагорном Карабахе. Из-за действий противника были эвакуированы дети из детского сада, возле которого произошел инцидент.