Понедельник, 10 Января 2022 17:01

АрмИнфо. Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора. Их сценарий узнаваем. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на внеочередной сессии СКБ ОДКБ по ситуации в Казахстане и от имени белорусского народа выразил соболезнования президенту Казахстана Касым- Жомарту Токаеву в связи с гибелью сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирного населения.

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"За аналогиями далеко ходить не надо: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан. Не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь", - сказал Лукашенко, пояснив, что пусть в этих странах и были свои особенности, но общий почерк виден. "Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве. И прав президент Казахстана: пройдет немного времени - имена, фамилия, адреса, пароли, явки этих деятелей будут названы. Но надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси", - обратил внимание глава белорусского государства, добавив, что вокруг близкого народа и государства Казахстан слишком много накопилось желающих взорвать ситуацию вокруг центрально-азиатских постсоветских республик. По его словам, совсем недавно к этому добавился Афганистан.

Президент подчеркнул, что, как показали события, на границах Казахстана скопилось немало международных террористов. "Для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции в наших постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны. Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, самые близкие народы - Казахстана и Кыргызстана - должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период", - заявил глава государства, сообщается на сайте президента Беларуси.

Уроки из произошедших событий, по мнению Александра Лукашенко, должен извлечь и Узбекистан. "По нашей информации, их взгляды в том числе брошены на Узбекистан", - добавил он.

Президент также напомнил, что о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центрально- Азиатском регионе спящих ячеек террористов и экстремистов, ранее неоднократно говорил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Мы принимали это к сведению, но, наверное, недооценили риски. Порой думали, что нас сия беда минет. Теперь видим, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы. Это очень опасная тенденция. Кто их организовывал и руководил, надо разобраться. Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Беларуси, других странах, так и в Казахстане, мы придем в ту же точку", -добавил лидер Беларуси.

Александр Лукашенко отметил своевременность и оперативность принятого решения о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил. "Уверен, наши усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации", - заявил он, при этом выступив за совершенствование ОДКБ.

По его словам, государства члены-организации ждут серьезные вызовы в перспективе, и необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал, сохранить мобильность и оперативность действий.

При этом, заявил Александр Лукашенко, не надо стесняться и озираться на Запад или его отдельные государства. "Будем смотреть резко по сторонам - свернем шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность. Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии, не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть. Жестко поступили в первые минуты - результат виден", - добавил Лукашенко, отметив, что, судя по активности западных политиков, там внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане.

По его мнению, ввод Коллективных миротворческих сил ОДКБ нарушил планы заказчиков и исполнителей спровоцированного в Казахстане конфликта. "Это еще раз подтверждает правильность принятого нами решения", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что теперь странам ОДКБ надо действовать на упреждение, купировать возможные причины, которые могут привести к подобным последствиям в странах - членах организации.

"В этой связи в информационном поле следует действовать на упреждение. Нельзя допускать выставления миротворческого контингента как оккупантов - мы видим, такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты. Мы не пришли туда по своему желанию: нас пригласил наш брат, на друг, который отвечает за эту огромную страну. И мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас. Это урок для всех, это хороший прецедент", - заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси выступил за ревизию в ОДКБ совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму: "Рост напряженности нас также подталкивает к ревизии совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму. Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях".

Александр Лукашенко также считает необходимым своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность.

Президент отметил, что сейчас есть хороший повод в какое-то время собраться и поговорить о Таджикистане: "Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой. И нам надо это сделать. Чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном. Почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику. Благо, что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас. Он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать".

"Что касается Беларуси, вы всегда можете рассчитывать не только на взаимопонимание, отдельные заявления и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты", - подчеркнул белорусский лидер, указав на императив в рамках организации повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене. <Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования. Как я уже говорил, без оглядки", - заявил белорусский лидер, также указав необходимость совершенствовать информационный обмен и качественно улучшать аналитическую составляющую.