Понедельник, 10 Января 2022 16:59

АрмИнфо.Возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели. Об этом в ходе свое выступления на во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности заявил глава России Владимир Путин, напомнив, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к членам Организации Договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его - братская для нас, страна - участник ОДКБ - столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитету.

"При этом активно применялись присущие <майданным> технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, о чём Президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших - очевидно прошедших - подготовку в лагерях террористов за рубежом, и, как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, их нападение на Казахстан, - а по сути это нападение на страну, на Казахстан, - по сути явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен. Реагировать на всё это нужно было без промедления, и обращение Президента Казахстана было сразу же поддержано всеми главами государств - членов ОДКБ и председательствующим в Совете коллективной безопасности премьер-министром Армении>, - добавил Путин. Вместе с тем он назвал крайне важны, что в организации при участии её секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жёстких временных рамках, - и можно сказать, что за считанные часы, - чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародёрам и другим криминальным элементам. <Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился. В Казахстан направлен контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ - и хочу это подчеркнуть - на ограниченный по времени период, на такой, какой сочтёт возможным для его применения президент Казахстана, глава государства Казахстан. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана. Нам удалось осуществить полное развёртывание этого контингента в достаточно короткие сроки.

Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно, конечно, легитимную акцию. Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьёй 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года. Ею предусматривается, что в случае совершения агрессии против любого из государств-участников все остальные государства по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную, а мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма: откуда взялись эти банды вооружённых людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты>, - вопрошал российский лидер.

По словам Путина ОДКБ на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Он отметил, что каждый из союзников внёс свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ: туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц.

По убеждению главы РФ, это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, даёт результаты. Он также назвал очень важным, что военные наших стран проходят подготовку по общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружения, техники и связи.

<Навыки развёртывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений. В частности, на недавних манёврах ОДКБ <Нерушимое братство>, организованных с учётом приобретённого российскими военными опыта в Сирии. Это было продемонстрировано высоким уровнем выучки, мастерства и слаженности наших военнослужащих, их способностью оперативно выполнить задачи по борьбе с терроризмом и защите мирного населения. Именно такая планомерная совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью>, - подчеркнул Путин, добавив, что в состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения Воздушно-десантных войск России, все они имеют реальный боевой опыт.

Президент России также сообщил, что миротворческий контингент сходу взял под защиту ключевые объекты инфраструктуры и обеспечивает контроль над ними казахстанских властей, именно казахстанских властей. При этом он констатировал, что казахстанские же силовые и правоохранительные структуры занимаются непосредственно борьбой с терроризмом, боевой работой, защитой мирного населения и выполняют полицейские функции там, где нужно. <То есть наши военнослужащие заместили их на объектах инфраструктуры и дали возможность Президенту Казахстана эффективно применять свои силы и средства по наведению порядка в стране. Как уже отмечали выступающие, благодаря мерам, принятым руководством Казахстана при нашей с вами поддержке, ситуация постепенно нормализуется. Ряд жизненно важных объектов, в том числе алма-атинский аэропорт, полностью очищен от террористов и бандитов силами военных Казахстана и правоохранительных органов. Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано, а на казахстанскую землю вернутся, наконец, мир и спокойствие>, - сказал глава России.

В тоже время Путин подчеркнул, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне <во внутренние дела наших государств>. <Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций. А всем известно, что путём использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов, о чём ясно и совершенно конкретно было сегодня рассказано Президентом Казахстана,

- это хронология событий, которые происходили в Казахстане. Она очевидна совершенно, мы все всё это видели. Более того, и опыт последних событий в Казахстане подтверждает, определённые силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании <спящих ячеек> боевиков>, - сказал Путин. Президент России назвал целесообразным поручить Комитету секретарей советов безопасности ОДКБ в рамках профильных рабочих групп - по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом - представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ.

<Главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня

братская нам страна Казахстан, впредь не застали бы нас врасплох и

чтобы мы были полностью отмобилизованы и были бы готовы дать отпор

любым провокациям. Я бы хотел отметить и то мужество, с которым

Президент Казахстана принял эти события, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавим проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне>, - сказал путин, выразив убеждение, что руководство Казахстана сделает всё для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны.

В заключение он подтвердил намерение России и далее уделять самое приоритетное внимание укреплению отношений стратегического союзничества со всеми государствами - членами ОДКБ. <И конечно, выражаю уверенность, что руководство и народ Казахстана - ещё раз хочу это подчеркнуть - справятся с создавшейся ситуацией и с честью ответят на возникшие серьёзные вызовы>, - подытожил президент России.

Встреча, посвящённая ситуации в Казахстане и мерам по её нормализации, прошла в режиме видеоконференции под председательством Республики Армения. В заседании также приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.