Понедельник, 10 Января 2022 13:41

АрмИнфо.Фактическое начало обрушения государства, утеря контроля над Алматы и по некоторым данным отрезанные головы казахских полицейских, вне всяких сомнений, послужили достаточно веским поводом для обращения президента Казахстана Токаева за помощью в ОДКБ. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

"Хотел бы обратить особое внимание на постепенное обрастание проблем между казахстанской властью и обществом религиозными оттенками. Что представляет собой немалую опасность. Сегодня власти действительно борются с терроризмом, и я совершенно не считаю, что участие внешних сил в дестабилизации в Казахстане обязательно должно было выражаться в присылке Вооруженных сил. Особенно с учетом наличия в стране энного числа джихадистов в свое время участвовавших в сирийской дестабилизации", - заметил он.

Комментируя возможное негативное влияние факта председательства Армении в ОДКБ и участию армянских военных в подавлении мятежа в Казахстане, Даниелян отметил наличие в стране, значительно больших чем армянская, кыргызской и таджикской общин. Последнее, на его взгляд, позволяет говорить о большей угрозе именно этим общинам от гипотетического влияния участия их военных в операциях в Казахстане.

По различным данным в Казахстане уже находится от 2,5 до 4 тысяч военных из стран ОДКБ. Армянский контингент представлен сотней бойцов элитных подразделений ВС страны. Согласно Минобороны Армении, при выполнении миссии армянские военные будут заниматься исключительно охраной зданий и объектов, а также инфраструктуры стратегического назначения.

Комментируя степень обоснованности критики в связи с данным решением Никола Пашиняна, он заметил, что отказ Армении как страны председателя ОДКБ проводить консультации со странами-членами в ответ на соответствующий запрос казахского президента по логике должен был сопровождаться ее выходом из организации. После чего последовал бы следующий логический шаг в виде ухода российских военных из Арцаха, и их отвода от границы с Турцией и от Сюникского участка границы с Азербайджаном. Со всеми вытекающими и сопутствующими последствиями в виде очередной турецко- азербайджанской агрессии в отношении Армении и Арцаха.

Отметим также достаточно любопытное высказывание секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. В интервью Общественному телевидению Армении он выразил надежду на то, что оказавшись в будущем, в аналогичной ситуации, Армения также получит от ОДКБ соответствующую помощь. Данное заявление могло бы выглядеть как рядовое, если бы оно не прозвучало из уст человека, все еще обвиняемого некоторыми кругами в Армении и России в прозападности и даже приверженстве к идеям и планам известного американского экспортера демократии, мультимиллионера Джорджа Сороса.