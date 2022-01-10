Понедельник, 10 Января 2022 12:21

АрмИнфо. Правила дорожного движения и знаки незаменимы и важны, но государство часто штрафует гражданина, игнорируя собственные недостатки. Об этом заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян, указав на серьезные упущения со стороны государства в процессе организации безопасного дорожного движения в республике.

Так, Татоян в качестве наглядного примера привел ситуацию со скоростными камерами на дорогах, отметив, что знаки, предупреждающие о них не имеют подсветки и непропорционально малы для видимости, зачастую спрятаны за деревьями или строениями.

По его словам, зачастую также отсутствуют параллельные знаки о скоростном ограничении (правила ограничения скорости часто различаются даже в равных условиях, например, в одном и том же месте).

<Отсутствуют устройства, показывающих скорость приближения автомобиля к камерам. Кроме того, нередки случаи, когда скоростные камеры и предупреждающие их знаки вообще не видны, особенно за пределами Еревана из-за не освещённости улиц. Отсутствие дорожной разметки (например, сплошные линии) и ряд других факторов усугубляют проблему и повышают риск аварий или просто нарушений.

Поскольку в основу накладывания штрафа на гражданина лежат лишь данные камер, необходимо обеспечить достаточную предсказуемость и конкретность, чтобы люди не были оштрафованы несправедливо.

Более того, пешеходные переходы не имеют освещения или их не видно (особенно остро эта проблема стоит в регионах). Это, в свою очередь, создает серьезную проблему с точки зрения защиты прав как пешеходов, так и водителей>, - отметил Татоян, отметив, что есть множество других примеров.

Он напомнил, что главная цель государства по части дорожного движения

- обеспечить безопасное дорожное движение для всех его участников, с

соблюдением необходимых правил и предсказуемыми знаками.

По убеждению Защитника прав человека Армении, лучший способ решить

эту проблему - профилактика, то есть государство должно следить за

тем, чтобы люди не нарушали правила. В противном случае, по его мнению, государство акцентирует свое внимание на наказании, а не на предупреждении.

<Наконец, полная гарантия прав человека предполагает полное выполнение государством своих обязательств перед человеком. Противоположная ситуация всегда будет иметь негативное влияние на каждого человека.

Кроме того, пока государство полностью не выполнит свои обязательства перед человеком, оно не сможет обеспечить восприятие справедливость в его глазах за свои действия, в том числе за штрафы. Мы поднимем этот вопрос, будем инициировать предложения по необходимым решениям в ответственные государственные органы>, - отметил Омбудсмен.

Стоит заметить, что вопрос надлежащего оборудования дорог Армении дорожными знаками стоит остро. Отсутствуют дублирующие знаки, очень мало знаков, предупреждающих об ограничения скорости, расстоянии от одного пункта до другого и т.д. Эксперты убеждены, что это одна из тех причин, которая приводит к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям в стране.