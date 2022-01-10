Понедельник, 10 Января 2022 12:20

АрмИнфо.В Армении подтвердилось 2 ввозных случая заражения штаммом коронавируса <омикрон>. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, ссылаясь на данные Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно источнику, пациенты с коронавирусом после прибытия в Армению прошли эпидемиологическое исследование, в том числе методом секвенирования, в результате чего был выявлен штамм <омикрон>. На данный момент состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, лечение проходит в домашних условиях.

Минздрав отмечает, что работы по секвенированию были осуществлены при сотрудничестве Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и Института молекулярной биологии Национальной академии наук.

<В связи с появлением штамма омикрон в Армении, Минздрав призывает граждан соблюдать эпидемиологические правила и продолжить активно процесс вакцинации>, - говорится в сообщении.

Отметим, что с момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 608 149 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 345 981 человека (13,2% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 332 985 (96,2%), скончалось - 8 004 (2,3%).