Понедельник, 10 Января 2022 11:36

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 3 433 теста на коронавирус, из коих было выявлено 126 новых случаев заражения (3,6%), при этом выздоровело 99 человек, скончалось - 3.

Согласно источнику, по положению на 11:00 10 января фактическое лечение получает 3 480 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 608 149 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 345 981 человека (13,2% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 332 985 (96,2%), скончалось - 8 004 (2,3%).