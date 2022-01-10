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АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 3 433 теста на коронавирус, из коих было выявлено 126 новых случаев заражения (3,6%), при этом выздоровело 99 человек, скончалось - 3.
Согласно источнику, по положению на 11:00 10 января фактическое лечение получает 3 480 пациентов.
C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 608 149 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 345 981 человека (13,2% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 332 985 (96,2%), скончалось - 8 004 (2,3%).
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|Омбудсмен Армении указал на серьезные упущения со стороны государства в процессе организации безопасного дорожного движения в республике
|В Армении выявлен штамм коронавируса <омикрон>
|За сутки в Армении подтвердилось 126 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 99 человек
|Депутат: События в Казахстане в азербайджанской и турецкой прессе представлены в весьма примечательном свете
|В Армении уже ревакцинировалось 1 216 человек
|Комментарий Министерства иностранных дел РК к публикациям в отдельных зарубежных СМИ
|Президент Арцаха: Благодаря своевременным действиям ОДКБ в Казахстане, удалось предотвратить создание взрывоопасной ситуации в Центральной Азии
|На юге Армении произошло землетрясение
|Под председательством Армении сегодня состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
|Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря Совбеза
|Токаев выступит с инициативой проведения СКБ ОДКБ под председательством Армении как действующего председателя организации
|Вашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протеста
|Пропавший житель села Астгашен Аскеранского района Арцаха найден мертвым
|Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в странах ОДКБ
|Кремль: армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией СКБ ОДКБ
|ВКС РФ завершили переброску военных Армении из состава сил ОДКБ в Казахстан
|Лукашенко и Назарбаев подробно обсудили ситуацию в Казахстане
|За сутки в Армении подтверждено 195 новых случаев коронавируса
|Пашинян назначил нового главу Комитета по управлению госимуществом
|Прогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом Туране
|Crisis Group выпустила визуализацию Карабахского конфликта после 44-х дневной войны
|Премьер-министры Армении и Грузии переговорили по телефону
|Посольство России в Армении приветствовало решение направить миротворцев в Казахстан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генсек ОДКБ проинформировал Никола Пашиняна о реализации Решения СКБ по нормализации обстановки в Казахстане
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Задачей армянских миротворцев в Казахстане станет охрана объектов стратегического значения: пресс-секретарь МИД Армении
|Глава Совбеза РА: В Казахстане были не революционные процессы, а террористические акты
|За последние сутки в Армении зафиксировано 129 новых случаев коронавирусной инфекции
|Президент Tуркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР
|Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
|На площади Республики в Алма-Ате началась стрельба
|Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14-ого января в Москве
|Вагаршак Арутюнян назначен послом Армении в России
|Глава Минюста: Нельзя отказаться от идеи повышения зарплаты прокурорам, особенно занимающимся антикоррупционными делами
|Политолог: Дестабилизация Казахстана была ожидаемой
|Мгер Григорян возглавит армяно-иранскую межправительственную комиссию
|Очередная рокировка Пашиняна: Из кресла главы комитета по управлению госимуществом в руководители общины Веды
|Прогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениями
|Комитет АРФД Соединенного Королевства отвергает начатую властями Армении и имеющую антиармянский характер нормализацию армяно-турецких отношений
|С 1 января в Армении запрещается продажа отдельных видов полиэтиленовых пакетов
|Пашинян о сокращенных новогодних праздниках и антитабачном законодательстве
|Дипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерь
|Несколько футболистов Национальной сборной Армении получили отсрочку от службы в армии
|Два депутата от <Гражданского договора> складывают мандаты
|Омбудсмен: Заявления некоторых армянских чиновников узаконили азербайджанские преступные деяния в отношении населения Армении
|В Армении на утро 5 января проведено 5164 теста на коронавирус и выявлено 129 новых случаев заражения
|ЮКЖД завершила 2021 год со спадом грузоперевозок при росте числа пассажиров
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Определены новые направления сотрудничества Tуркменистана и ВОЗ
|За сутки в Армении подтверждено 90 новых случаев коронавируса
|Блинкен и Чавушоглу обсудили процесс нормализации отношений между Турции и Арменией
|Полиция заблокировала вход в администрацию Вардениса, новому мэру пришлось приносить присягу прямо на улице
|Армения одобрила применение "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы
|Аналитик: Пашинян подтверждает готовность реализовать выдвинутые перед ним требования
|Прогноз: Если Ереван не инициирует процессы по признанию Арцаха, говорить за столом переговоров нам будет практически нечего
|СК: по делу о смерти солдата-срочника арестован его сослуживец
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Франция продолжит действовать для установления мира и стабильности в регионе
|Читать больше
|Политолог: Отрезанные головы полицейских - веская причина для обращения в ОДКБ
|Прогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом Туране
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