Понедельник, 10 Января 2022 11:17

АрмИнфо.Происходящие в Казахстане события, в азербайджанской и турецкой прессе представлены в весьма примечательном свете. Подобного мнения придерживается депутат национального собрания Армении от блока <Честь имею> Тигран Абраамян.

По его словам, если в первые дни казахстанского кризиса в Азербайджане новости представлялись в основном сухо, то после ввода Сил оперативного реагирования ОДКБ в Казахстан, азербайджанские новостные сайты и телеграм-каналы, явно находящиеся под контролем государства, развернули кампанию не только антироссийского характера, но и против властей Казахстана.

При этом армянский депутат считает, что региональные расчеты Турции и Азербайджана смешались, и они предав забвению тесные, многосторонние, глубокие отношения с Казахстаном, подвергают нападкам в разных антипропагандистских дозах и Нурсултан.

<Претерпели некоторых изменений и сигналы, поступающие из ЕС, США и НАТО и в основе этого, на поверхности, также лежат вопросы размещения сил ОДКБ в Казахстане, их вовлеченность в происходящие процессы и долгосрочном пребывании.

Однако понятно, что на самом деле процессы гораздо глубже, есть проблема контроля над сферами влияния и возможными коммуникациями.

Уже сейчас ясно, что после событий в Казахстане силы, действующие в евразийском регионе, внесут коррективы в свою политику, отныне процессы будут идти по иной логике>, - подытожил Абраамян.