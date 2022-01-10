Понедельник, 10 Января 2022 10:27

АрмИнфо. Все эти дни я внимательно слежу за событиями в Республике Казахстан, которые крайне тревожны и опасны не только для Казахстана, но и для соседних стран и сопредельных регионов. Подобную точку зрения выразил президент Арцаха Араик Арутюнян.

<Ясно, что за программой, направленной на дестабилизацию ситуации, формирование пояса нестабильности и терроризма в Казахстане и вокруг него, стоят экстремистские группировки и формирования. В контексте вышеизложенного очевидно также, что в этот процесс активно вовлечены и радикальные пантюркистские круги.

Обстоятельства, которые привели к сложившейся ситуации, доказывают, что наиболее действенным и эффективным механизмом предотвращения нарастающей эскалации и недопущения новой трагедии был ввод миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан, решение о котором было принято в соответствии с обращением властей этой страны>, - отметил глава Арцаха.

При этом он выразил убеждение, что благодаря более чем своевременной помощи коллективных сил ОДКБ и, в частности, миротворческой миссии Российской Федерации соответствующие структуры Казахстана проводят последовательную работу в направлении борьбы с организованной преступностью и ее нейтрализации. Арутюнян считает, что таким образом удалось предотвратить создание непредсказуемой и взрывоопасной ситуации в Центральной Азии и сопредельных ей регионах, что могло стать весьма серьезной угрозой и для безопасности Арцаха и Армении.

В этом ключе президент Арцаха напомнил, что не так давно, в сентябре 2020 года, во время крупномасштабной войны, развязанной Азербайджаном, мировое сообщество стало свидетелем самых жестоких проявлений экстремизма и терроризма.

<В условиях серьезных усилий, предпринятых некоторыми членами международного сообщества, и, в частности, благодаря решающему вкладу России и роли российской миротворческой миссии удалось остановить войну, снизить напряженность и установить стабильность в нашем регионе. Пример Казахстана и ряда других стран в очередной раз продемонстрировал необходимость выработки скоординированных подходов и расширения практического сотрудничества по вопросам международной и региональной безопасности, в частности против террористических угроз, исходящих от экстремистских организаций и группировок.

И в целом, вызовы современного мира в сфере безопасности, экономики, экологии и во многих других плоскостях доказывают, что углубление интеграционных процессов, налаживание нового уровня взаимодействия и формирование различных союзных структур стали императивом и наиболее действенным способом по минимизации различных угроз и разработке эффективных механизмов борьбы с ними>, - подытожил Арутюнян.