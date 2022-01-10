Понедельник, 10 Января 2022 10:24

АрмИнфо. В 9 километрах к юго-востоку от города Капан, в 23:19 часов по местному времени, сейсмическими службами МЧС РА было зафиксировано землетрясение магнитудой 2.6.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, очаг землетрясения магнитудой 2.6 залегал на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составила 3-4 балла. Землетрясения в 3 балла ощущалось в Капане, а в Каджаране и Мегри - 2-3 балла.