Понедельник, 10 Января 2022 10:23

АрмИнфо.Под председательством Армении сегодня, 10 января, состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдёт в режиме видеоконференции под председательством Республики Армения.

<На сессии будет обсужден вопрос <О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации>>, - говорится в сообщении Кремля.

Меж тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что принятия каких-либо документов по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на 10 января, на данный момент не планируется,

В свою очередь командующий миротворческими силами ОДКБ, генерал-полковник российской армии Андрей Сердюков сообщил накануне, что Коллективные миротворческие силы Организации завершили развертывание на территории Казахстана.

<В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах>, - сказал он на совместном брифинге с замглавы казахстанского Минобороны генерал-лейтенантом Султаном Гамалетдиновым.

Сердюков поблагодарил Казахстан за оперативное решение организационных вопросов и отметил, что подразделения будут выполнять задачи до полной стабилизации обстановки в республике.

Отметим также, что по данным на 10 января, в органы внутренних дел Казахстана доставили 7939 лиц. Как передает оперативный штаб МВД РК, в Алма-Аты сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения на двух рынках задержаны 207 человек. Кроме того, изъяты 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности.

Меж тем, согласно СМИ, в Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека. Больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате - 103. В больницах Казахстана в тяжелом состоянии находятся 83 человека. В результате беспорядков 2 265 человек в разных регионах страны обратились за медпомощью. Больше всего в Алматы - 1 100. В Алматинской области около 300 человек, в Жамбылской и Кызылординской областях - по 200. На стационарном лечении находятся 719 пациентов.